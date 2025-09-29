Asia Cup Winners List 2025
UP Board Class 11th Accountancy Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड लेखाशास्त्र कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

Sep 29, 2025
Sep 29, 2025, 14:49 IST

UP Board Class 11th Accountancy Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 11 लेखाशास्त्र सिलेबस 2025-26 में वित्तीय लेखांकन, लेन-देन का अभिलेखन, बैंक समाधान, तलपट और अशुद्धियों का सुधार, कर और संचय, वित्तीय विवरण और डाटाबेस आधारित लेखांकन शामिल हैं। यह सिलेबस छात्रों को मजबूत आधार और व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है, जिससे वे परीक्षा और वास्तविक जीवन लेखांकन में बेहतर तैयारी कर सकें।

UP Board Class 11th Accountancy Syllabus 2025-26
UP Board Class 11th Accountancy Syllabus 2025-26

UP Board Class 11th Accountancy Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 11 का लेखाशास्त्र सिलेबस 2025-26 छात्रों को वित्तीय और डाटाबेस आधारित लेखांकन की मूल अवधारणाओं से परिचित कराता है। यह सिलेबस दो मुख्य भागों में विभाजित है – भाग-1 में वित्तीय लेखांकन और भाग-2 में वित्तीय विवरण तथा लेखांकन के लिए डाटाबेस संरचना। 

इसमें लेखांकन का परिचय, सैद्धांतिक आधार, लेन-देन का अभिलेखन, बैंक समाधान विवरण, तलपट और अशुद्धियों का सुधार, कर, प्रावधान और संचय, वित्तीय विवरण, तथा डाटाबेस तकनीक और रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। इस सिलेबस का उद्देश्य छात्रों को न केवल परीक्षा की तैयारी में मदद करना है, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन में लेखांकन प्रक्रिया समझने और अपनाने के लिए तैयार करना भी है।

UP Board Class 11 Accountancy Marking Scheme 2025-26

यूपी बोर्ड लेखाशास्त्र कक्षा 11 का लेखाशास्त्र सिलेबस छात्रों को वित्तीय लेखांकन और डाटाबेस आधारित लेखांकन की मूल अवधारणाओं से परिचित कराता है। इसमें लेखांकन की आधारभूत संकल्पनाएं, लेन-देन का अभिलेखन, बैंक समाधान विवरण, तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार, कर, प्रावधान और संचय, वित्तीय विवरण और डाटाबेस संरचना शामिल हैं। यह सिलेबस छात्रों को मजबूत आधार और व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है।

भाग / इकाई

विषय

उप-विषय

अंक

भाग-1: वित्तीय लेखांकन

इकाई-1: लेखांकन एक परिचय

लेखांकन का अर्थ, सूचना के स्रोत, उद्देश्यों और भूमिका, आधारभूत परिभाषक शब्द

10

इकाई-1: लेखांकन के सैद्धांतिक आधार

GAAP, आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएँ, लेखांकन प्रणाली और मानक

10

इकाई-2: लेन-देन का अभिलेखन-1

  

प्रारंभिक अभिलेखन, खाता बही, रोजनामचा से खतौनी

10

इकाई-2: लेन-देन का अभिलेखन-2

  

रोकड़ बही, रोजनामचा (प्राप्ति/वापसी), मुख्य रोजनामचा, खातों का संतुलन

10

इकाई-3: बैंक समाधान विवरण

  

आवश्यकता, निर्माण

15

इकाई-3: तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार

  

तलपट का अर्थ, उद्देश्य, निर्माण, अशुद्धियों का सुधार

15

इकाई-4: कर, प्रावधान और संचय

  

कर, प्रावधान, संचय, गणना, रेखीय व घटाव विधि, प्रवर्तित/वर्तमान परिसंपत्ति

20

भाग-1 कुल अंक

    

55

भाग-2: वित्तीय लेखांकन

इकाई-5: वित्तीय विवरण-1

पूंजी, आय/व्यय, संचालन लाभ, तुलन-पत्र, प्रारंभिक निवेश

25

इकाई-5: वित्तीय विवरण-2

  

समायोजन, अंतिम स्टॉक, बकाया ऋण, पूर्वदत्त ऋण, आय/व्यय, कर, डूबत ऋण, देनदारों पर प्रावधान, पूंजी पर ब्याज

20

इकाई-6: लेखांकन के लिए डाटाबेस की संरचना

  

डेटा मॉडल, संबंध मॉडल, लेखांकन डाटाबेस उदाहरण

15

इकाई-7: डाटाबेस संबंध पद्धति द्वारा लेखांकन प्रणाली

  

MS Access, सारणी और संबंध बनाना, मानक रिपोर्ट, सूचना हेतु प्रश्न, लेखांकन रिपोर्ट

15

भाग-2 कुल अंक

    

45

संपूर्ण योग

    

100

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF

UP Board Class 11 Accountancy Syllabus 2025-26

यूपी बोर्ड कक्षा 11 का लेखाशास्त्र सिलेबस 2025-26 छात्रों को वित्तीय लेखांकन की मूल अवधारणाओं से परिचित कराता है। इसमें लेन-देन का अभिलेखन, बैंक समाधान, तलपट और अशुद्धियों का सुधार, कर और संचय, तथा डाटाबेस आधारित लेखांकन शामिल हैं। यह सिलेबस छात्रों को मजबूत आधार और व्यावहारिक कौशल विकसित करने में मदद करता है।


UP Board 11th Accountancy Syllabus 2025-26 Download PDF

यूपी बोर्ड कक्षा 11 का लेखाशास्त्र सिलेबस 2025-26 छात्रों को लेखांकन की पूरी समझ और व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है। यह न केवल परीक्षा की तैयारी में मदद करता है, बल्कि वास्तविक जीवन में वित्तीय और डाटाबेस आधारित लेखांकन को समझने और लागू करने की क्षमता भी बढ़ाता है। इस सिलेबस के माध्यम से छात्र मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं।

