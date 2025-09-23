Delhi Police Constable Vacancy 2025
UP Board 11th Maths Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गणित कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

By Aayesha Sharma
Sep 23, 2025, 18:05 IST

UP Board Class 11 Maths Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड 11वीं गणित सिलेबस 2025-26 में बीजगणित, त्रिकोणमिति, कलन, निर्देशांक ज्यामिति और सांख्यिकी जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। यह सिलेबस विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। परीक्षा पैटर्न और अंक वितरण को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिससे छात्रों को पढ़ाई और परीक्षा तैयारी में आसानी होती है।

UP Board Class 11 Maths Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड कक्षा 11 गणित सिलेबस 2025-26 विद्यार्थियों को मजबूत आधार देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बीजगणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, कलन, सांख्यिकी और प्रायिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। 

प्रत्येक अध्याय को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि विद्यार्थी न केवल बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी लाभ उठा सकें। सिलेबस में प्रश्नों की विविधता और अंक वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 

यह सिलेबस गणितीय सोच, तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में सहायक है, जो आगे की उच्च शिक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा।

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF

UP Board Class 11 Maths Marking Scheme 2025-26

यूपी बोर्ड कक्षा 11 गणित की मार्किंग स्कीम 2025-26 विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न समझने और तैयारी की दिशा तय करने में मदद करती है। इसमें प्रत्येक इकाई से आने वाले अंकों का स्पष्ट विवरण दिया गया है।

UP Board Class 11 Maths Syllabus 2025-26

यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 11 गणित का नया सिलेबस जारी किया है। इसमें बीजगणित, त्रिकोणमिति, कलन, निर्देशांक ज्यामिति और सांख्यिकी जैसे महत्वपूर्ण अध्याय शामिल हैं। यह सिलेबस विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी दोनों में सहायक होगा।

यूपी बोर्ड कक्षा 11 गणित सिलेबस 2025-26 विद्यार्थियों को गहराई से पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों का संतुलित समावेश किया गया है। यह सिलेबस न केवल बोर्ड परीक्षा बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है।

UP Board 11th Maths Syllabus 2025-26 Download PDF

