UP Board 11th History Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड इतिहास कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

By Aayesha Sharma
Sep 22, 2025, 17:16 IST

UP Board Class 11 History Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 इतिहास का पाठ्यक्रम 2025-26 पीडीएफ प्रारूप में जारी किया है। विद्यार्थी इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्राचीन से आधुनिक भारत तक की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ शामिल हैं। यह सिलेबस छात्रों को परीक्षा पैटर्न, अंक वितरण समझने और अपनी तैयारी समय पर शुरू करने में मदद करेगा, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

UP Board Class 11 History Syllabus 2025-26 in Hindi: उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 11 इतिहास का नया पाठ्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट UPMSP पर जारी कर दिया है। इस पाठ्यक्रम में प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्याय शामिल किए गए हैं। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपराएँ कैसे समय के साथ विकसित हुईं।

यदि आप 2025-26 सत्र के लिए यूपी बोर्ड इतिहास कक्षा 11 का पूरा पाठ्यक्रम जानना और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ना आपके लिए उपयोगी होगा। साथ ही, आप इस पेज से फ्री पाठ्यक्रम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा तैयारी में काफी मदद करेगा।

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF

UP Board Class 11 History Structure 2025-26

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 इतिहास का नया पाठ्यक्रम जारी किया है। इस पाठ्यक्रम में भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की मुख्य घटनाओं को शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और आज़ादी की यात्रा को समझने में मदद करेगा। परीक्षा पैटर्न और अंक विभाजन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है ताकि तैयारी सही दिशा में हो।

UP Board Class 11 History Syllabus 2025-26

यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 इतिहास का नया पाठ्यक्रम 2025-26 जारी किया है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं और यह छात्रों को परीक्षा पैटर्न, अंक वितरण तथा तैयारी की सही दिशा समझने में मदद करेगा।

कक्षा 11 के लिए संपूर्ण इतिहास पाठ्यक्रम पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने का लिंक नीचे उपलब्ध है। यह लेख शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 11 इतिहास पाठ्यक्रम को पीडीएफ प्रारूप में सरलता से डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी समय पर शुरू करने और पूरे पाठ्यक्रम को सही तरीके से कवर करने में मदद करेगा।

