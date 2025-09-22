UP Board 11th Geography Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड भूगोल कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11 Geography Syllabus 2025-26 in Hindi: उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 11 भूगोल का नया पाठ्यक्रम जारी किया है। इसमें पृथ्वी, जल, वायु, पर्यावरण और हमारे आस-पास के भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अध्याय शामिल किए गए हैं। भूगोल हमें यह सिखाता है कि हमारी धरती कैसे बनी, मौसम क्यों बदलते हैं और नदियाँ, पर्वत तथा जंगल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।

अगर आप 2025-26 सत्र के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 11 भूगोल का पूरा सिलेबस जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी होगा। यहाँ से आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा तैयारी में मदद करेगा।

UP Board Class 11 Geography Marks Distribution 2025-26

इस प्रयोगात्मक परीक्षा में कुल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें लिखित परीक्षा 20 अंकों की होगी, जिसमें 6 प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके साथ ही प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका और मौखिक परीक्षा, दोनों के लिए 5-5 अंक रखे गए हैं।