UP Board Class 11th Economics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड अर्थशास्त्र कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11th Economics Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड कक्षा 11 अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम 2025-26 उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अर्थशास्त्र विषय में मजबूत नींव बनाना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल सूक्ष्म और सामूहिक अर्थशास्त्र की समझ देता है बल्कि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, चुनौतियों और सुधारों से भी परिचित कराता है। इस सिलेबस में मांग और आपूर्ति, सांख्यिकी के विभिन्न सिद्धांत, डेटा संग्रह और प्रस्तुति, विकास की अवधारणा तथा 1991 के आर्थिक सुधार जैसे विषय शामिल हैं। इसके साथ ही, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद समस्याओं और ग्रामीण-शहरी विकास जैसे टॉपिक्स भी जोड़े गए हैं। यह सिलेबस विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि इसमें बुनियादी सिद्धांतों से लेकर व्यवहारिक पहलुओं तक की पढ़ाई कराई जाती है।

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF UP Board Class 11th Economics Syllabus 2025-26 यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 अर्थशास्त्र का नया सिलेबस 2025-26 जारी किया है। इस सिलेबस में सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है। इसमें 2 मुख्य खंड – सांख्यिकी और भारतीय आर्थिक विकास – शामिल हैं, जिनमें विद्यार्थियों को गहन समझ और विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

UP Board Class 11th Economics Marking Scheme 2025-26 कक्षा 11 अर्थशास्त्र (Economics) में विद्यार्थियों को कुल 100 अंकों की परीक्षा देनी होती है, जिसमें विभिन्न इकाइयों और अध्यायों को अलग-अलग अंक भार (Weightage) दिया गया है। इस अंक वितरण को जानकर छात्र अपनी तैयारी को संतुलित और योजनाबद्ध कर सकते हैं। नीचे टेबल में पूरा मार्किंग स्कीम दिया गया है। खंड विषयवस्तु अंक खंड – अ (लिखित) सांख्यिकी से संबंधित इकाइयाँ 50 1. परिचय 05 2. आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतीकरण 20 3. सांख्यिकीय उपकरण एवं उनका महत्व 13 4. सह संबंध (Correlation) 06 5. सूचकांक (Index Numbers) 06 खंड – ब भारत का आर्थिक विकास 50 6. विकास का अनुभव (1947–1990) एवं 1991 से सुधार 17 7. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ 25 8. भारत के विकास का अनुभव एवं पड़ोसी देशों से तुलना 08 कुल अंक 100