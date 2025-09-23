UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड नागरिक शास्त्र कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

यूपी बोर्ड हर साल पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव करता है ताकि छात्र समसामयिक ज्ञान से जुड़ सकें। नए सत्र 2025-26 का सिलेबस विद्यार्थियों को विषय को गहराई से समझने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने का अवसर प्रदान करेगा। इस लेख में हम आपको UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26 और मार्क्स वितरण (Marks Distribution) की पूरी जानकारी देंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी आसान हो जाएगी।

UP Board Class 11 Civics Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड नागरिक शास्त्र कक्षा 11 पाठ्यक्रम 2025-26 उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र (Civics) की पढ़ाई कर रहे हैं। इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, न्यायपालिका, चुनाव, नागरिकता और समाज में नागरिक की भूमिका जैसे अहम पहलुओं की समझ मिलती है।

UP Board Class 11 Civics Marks Distribution 2025-26

यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 नागरिक शास्त्र (Civics) के लिए अंक विभाजन (Marks Distribution) जारी किया है। इस मार्किंग स्कीम से छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे दी गई तालिका में इसका पूरा विवरण दिया गया है।

UP Board Class 11 Civics Syllabus 2025-26

यूपी बोर्ड का कक्षा 11 नागरिक शास्त्र (Civics) सिलेबस छात्रों को भारतीय संविधान, लोकतंत्र और नागरिकता के गहन अध्ययन का अवसर देता है। इसमें अलग-अलग इकाइयों के अंतर्गत मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, चुनाव, समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। नीचे दी गई तालिका में UP Board Class 11 Civics Syllabus 2025-26 का विस्तृत विवरण उपलब्ध है

UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26 छात्रों को भारतीय संविधान, लोकतंत्र और नागरिकता की गहन जानकारी देता है। सही सिलेबस और मार्क्स वितरण जानकर विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से दिशा दे सकते हैं। यह पाठ्यक्रम न केवल परीक्षाओं में सफलता के लिए बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मददगार है।