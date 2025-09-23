Delhi Police Constable Vacancy 2025
Focus
Quick Links

UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड नागरिक शास्त्र कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

By Aayesha Sharma
Sep 23, 2025, 17:20 IST

UP Board Class 11 Civics Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड कक्षा 11 नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम 2025-26 छात्रों को संविधान, लोकतंत्र, अधिकार और नागरिकता की गहरी समझ प्रदान करता है। नए सिलेबस और मार्क्स वितरण से छात्र अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। यह विषय न केवल परीक्षा में सफलता के लिए बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26: Download PDF
UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26: Download PDF

UP Board Class 11 Civics Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड नागरिक शास्त्र कक्षा 11 पाठ्यक्रम 2025-26 उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र (Civics) की पढ़ाई कर रहे हैं। इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, न्यायपालिका, चुनाव, नागरिकता और समाज में नागरिक की भूमिका जैसे अहम पहलुओं की समझ मिलती है। 

यूपी बोर्ड हर साल पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव करता है ताकि छात्र समसामयिक ज्ञान से जुड़ सकें। नए सत्र 2025-26 का सिलेबस विद्यार्थियों को विषय को गहराई से समझने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने का अवसर प्रदान करेगा। इस लेख में हम आपको UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26 और मार्क्स वितरण (Marks Distribution) की पूरी जानकारी देंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी आसान हो जाएगी।

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF

UP Board Class 11 Civics Marks Distribution 2025-26

यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 नागरिक शास्त्र (Civics) के लिए अंक विभाजन (Marks Distribution) जारी किया है। इस मार्किंग स्कीम से छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे दी गई तालिका में इसका पूरा विवरण दिया गया है।

UP Board Class 11 Civics Syllabus 2025-26

यूपी बोर्ड का कक्षा 11 नागरिक शास्त्र (Civics) सिलेबस छात्रों को भारतीय संविधान, लोकतंत्र और नागरिकता के गहन अध्ययन का अवसर देता है। इसमें अलग-अलग इकाइयों के अंतर्गत मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, चुनाव, समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। नीचे दी गई तालिका में UP Board Class 11 Civics Syllabus 2025-26 का विस्तृत विवरण उपलब्ध है

UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26 छात्रों को भारतीय संविधान, लोकतंत्र और नागरिकता की गहन जानकारी देता है। सही सिलेबस और मार्क्स वितरण जानकर विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से दिशा दे सकते हैं। यह पाठ्यक्रम न केवल परीक्षाओं में सफलता के लिए बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मददगार है।

UP Board 11th Civics Syllabus 2025-26 Download PDF

Also read: 

UP Board Class 11 Hindi Syllabus 2025-26: Download Free PDF Here

UP Board 11th History Syllabus 2025-26: Download PDF

UP Board 11th Geography Syllabus 2025-26: Download PDF

Aayesha Sharma
Aayesha Sharma

Content Writer

Aayesha Sharma is a content writer at Jagran Josh, specializing in Education News. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from the Institute of Management Studies, Ghaziabad. Passionate about creating impactful content, Aayesha enjoys reading and writing in her free time. For any quiery, you can reach her at aayesha.sharma@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get here latest School, CBSE and Govt Jobs notification and articles in English and Hindi for Sarkari Naukari, Sarkari Result and Exam Preparation. Empower your learning journey with Jagran Josh App - Your trusted guide for exams, career, and knowledge! Download Now

Trending

Popular Searches

Latest Education News