UP Board Class 11th Physics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड भौतिकी विज्ञान कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

By Aayesha Sharma
Sep 25, 2025, 12:09 IST

UP Board Class 11th Physics Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम 2025-26 विद्यार्थियों को भौतिकी के गहरे सिद्धांत और प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करता है। इसमें थ्योरी (70 अंक) और प्रैक्टिकल (30 अंक) दोनों शामिल हैं। यह सिलेबस JEE, NEET जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आधार मजबूत करता है। छात्रों को विज्ञान की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखने का अवसर मिलता है।

UP Board Class 11th Physics Syllabus 2025-26: Download PDF
UP Board Class 11th Physics Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड  कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम 2025-26 विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें भौतिकी के गहन सिद्धांतों, नियमों और प्रयोगों की जानकारी प्रदान करता है। कक्षा 11 भौतिकी का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को कक्षा 12 और प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे JEE, NEET आदि) की तैयारी के लिए एक मजबूत आधार देता है। इसमें सैद्धांतिक (Theory) और प्रायोगिक (Practical) दोनों भाग शामिल हैं। थ्योरी के लिए कुल 70 अंक और प्रैक्टिकल के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह संतुलन छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि प्रयोगों के माध्यम से भी विषय को समझने का अवसर देता है।

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF

UP Board Class 11 Physics Marking Scheme 2025-26

कक्षा 11 भौतिकी की अंक विभाजन योजना (Marking Scheme) विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करती है कि परीक्षा में किस भाग से कितने अंक पूछे जाएंगे। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। थ्योरी में 70 अंक और प्रैक्टिकल में 30 अंक निर्धारित हैं।

UP Board Class 11 Physics Syllabus 2025-26

भौतिकी का सिलेबस विद्यार्थियों को गति, बल, ऊर्जा, कार्य, घर्षण, द्रव के गुण, ऊष्मा, तरंगें और कंपन जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी देता है। इस पाठ्यक्रम में न केवल सिद्धांत बल्कि प्रयोगात्मक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इससे छात्र अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।