RRB NTPC CBT 2 आंसर की 2025 जारी, rrbcgd.gov.in से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

RRB NTPC UG CBT 2 Answer Key 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट CBT-2 परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rrbcgd.gov.in पर जाकर अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की PDF फॉर्मेट में- rrb.digialm.com पर उपलब्ध है, जिससे अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो उम्मीदवार तय तारीख तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
RRB NTPC UG CBT 2 Answer Key 2025 Download Link
RRB NTPC अंडरग्रेजुएट CBT-2 आंसर की 2025 का लिंक rrb.digialm.com और संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से लॉग-इन कर प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। आंसर की PDF में प्रश्न ID, उम्मीदवार द्वारा चुना गया उत्तर और सही उत्तर दिया गया है। अगर किसी प्रश्न में गलती लगती है, तो उम्मीदवार 30 दिसंबर 2025 तक प्रति प्रश्न ₹50 शुल्क देकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद RRB फाइनल आंसर की जारी करेगा, जिसके बाद CBT-2 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
RRB NTPC UG CBT 2 Answer Key Official Notice PDF
RRB NTPC UG CBT 32 Answer Key 2025
rrb.digialm.com पर RRB NTPC अंडरग्रेजुएट CBT 2 आंसर की कैसे डाउनलोड करें?
कैंडिडेट्स ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक से RRB NTPC UG CBT-2 आंसर की देख सकते हैं या नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrb.digialm.com पर जाएं।
एडमिट कार्ड के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
लॉग-इन करने के बाद ‘Candidate Response’ टैब पर क्लिक करें।
“Click here to generate it” लिंक पर क्लिक कर प्रश्न पत्र, अपने चुने गए जवाब और सही उत्तर देखें व डाउनलोड करें।
- अगर किसी सवाल में गड़बड़ी लगे, तो ‘Objection’ टैब के जरिए आपत्ति दर्ज करें।
