UP Board Class 11th Computer Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कंप्यूटर कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11th Computer Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड कक्षा 11 कंप्यूटर विज्ञान का पाठ्यक्रम 2025-26 छात्रों को कंप्यूटर की दुनिया से परिचित कराता है। इस पाठ्यक्रम में डिजिटल तर्क, प्रोग्रामिंग की बुनियादी और उन्नत तकनीकें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकें शामिल हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रायोगिक अनुभव भी देना है, जिससे वे कंप्यूटर की समस्याओं को हल करना सीख सकें।
इसमें प्रोग्रामिंग भाषाओं, डेटा संरचना, और आधुनिक तकनीकों जैसे AI, IoT, 3D प्रिंटिंग और डेटा साइंस पर ध्यान दिया गया है। इस तरह छात्र न केवल बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार होंगे, बल्कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधार भी प्राप्त करेंगे।
UP Board Class 11 Computer Marking Scheme 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 11 कंप्यूटर विज्ञान में कुल अंक 100 हैं, जिनमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों अंश शामिल हैं। सैद्धांतिक भाग 40 अंक और प्रायोगिक भाग 60 अंक का है। इस तालिका में विषयवार अंक वितरण को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है।
|
क्रमांक
|
विषय/टॉपिक
|
अंक (Marks)
|
1
|
डिजिटल तर्क (Digital Logic)
|
15
|
2
|
प्रोग्रामिंग बुनियादी ज्ञान
|
10
|
3
|
प्रोग्रामिंग आधारित ज्ञान
|
15
|
4
|
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
|
10
|
5
|
उभरती हुई तकनीकें
|
10
|
कुल सैद्धांतिक अंक
|
40
|
6
|
प्रायोगिक (Practical)
|
60
|
कुल अंक
|
100
UP Board Class 11 Computer Syllabus 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 11 कंप्यूटर विज्ञान का पाठ्यक्रम 2025-26 छात्रों को डिजिटल तर्क, प्रोग्रामिंग और आधुनिक तकनीकों की समझ प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है, ताकि छात्रों की कौशल क्षमता बढ़ सके। सिलेबस का उद्देश्य छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की मूल अवधारणाओं और उभरती तकनीकों से परिचित कराना है।
|
UP Board 11th Computer Syllabus 2025-26 Download PDF
यह सिलेबस छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की मजबूत समझ प्रदान करता है। सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों अनुभवों से सीखने में आसानी होती है। यह पाठ्यक्रम भविष्य में तकनीकी करियर के लिए एक ठोस आधार बनाता है।
