UP Board Class 11th Sociology Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड समाजशास्त्र कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11th Sociology Syllabus 2025-26 in Hindi: यूपी बोर्ड कक्षा 11 समाजशास्त्र का सिलेबस 2025-26 छात्रों के लिए समाज और उसके विविध पहलुओं को समझने का बेहतरीन माध्यम है। इस पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत, सामाजिक संस्थाएँ, संस्कृति, सामाजीकरण और समाज में होने वाले बदलाव शामिल हैं। छात्रों को यह पढ़ाई समाज के ढांचे, स्तरीकरण, समूहों और सामाजिक प्रक्रियाओं को सरल भाषा में समझने में मदद करती है।
इसके अलावा, ग्रामीण और नगरीय समाज में होने वाले परिवर्तन, पर्यावरणीय समस्याएँ और उनके सामाजिक प्रभाव भी सिलेबस में शामिल हैं। पाश्चात्य और भारतीय समाजशास्त्रियों के योगदान को जानकर छात्र समाजशास्त्र के विकास और उसके प्रयोग को समझ पाते हैं। यह सिलेबस छात्रों को समाज को समझने की क्षमता देता है और उन्हें बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।
UP Board Class 11th Sociology Marking Scheme 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 11 समाजशास्त्र का प्रश्नपत्र 2025-26 कुल 100 अंकों का होता है। इसमें दो खंड होते हैं – खण्ड (क) ‘समाजशास्त्र का परिचय’ और खण्ड (ख) ‘समाज को समझना’। प्रत्येक इकाई में छात्रों से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मार्किंग स्कीम छात्रों को परीक्षा की तैयारी और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने में मदद करती है।
UP Board Class 11th Sociology Syllabus 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 11 समाजशास्त्र सिलेबस में छात्रों को समाज, संस्कृति, सामाजिक संस्थाएँ, समाजशास्त्र की अनुसंधान विधियाँ और सामाजिक परिवर्तन के बारे में सरल भाषा में पढ़ाया जाता है। इसमें ग्रामीण और नगरीय समाज, पर्यावरण और समाज, पाश्चात्य और भारतीय समाजशास्त्रियों का परिचय शामिल है। पाठ्यक्रम छात्रों को समाज की संरचना, सामाजिक प्रक्रियाएँ, स्तरीकरण और सामाजिक नियंत्रण को समझने में मदद करता है। यह सिलेबस NCERT की पुस्तक के अनुसार तैयार किया गया है और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
यूपी बोर्ड कक्षा 11 समाजशास्त्र का सिलेबस सरल और आसान भाषा में समाज की संरचना और प्रक्रियाओं को समझाता है। यह छात्रों को समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत और अनुसंधान विधियों के बारे में जानकारी देता है। इससे छात्र समाज और उसके बदलावों को समझकर सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करते हैं।
