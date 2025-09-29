Asia Cup Winners List 2025
Haryana WCD Vacancy 2025: सुनहरा मौका! महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 479 पदों पर भर्ती, योग्यता जानें

By Priyanka Pal
Sep 29, 2025, 11:35 IST

Haryana WCD Vacancy 2025: हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 479 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल आगे लेख में जानें। 

Haryana WCD Recruitment 2025
Haryana WCD Recruitment 2025

Haryana WCD Recruitment 2025: हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) की ओर से 479 रिक्त पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत हरियाणा राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट wcdhry.gov.in के माध्यम से 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 तक शुरू हो चुका है। चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह। 

Haryana WCD Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

हरियाणा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से निकाले गए पदों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

हरियाणा WCD भर्ती 2025

यहां क्लिक करें

हरियाणा WCD ऑफलाइन भर्ती फॉर्म

यहां क्लिक करें

Haryana WCD Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं, जिससे उन्हें अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने में आसानी होगी:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

हरियाणा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD)

पदों की संख्या 

479

आवेदन करने की तिथि 

25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025

आयु सीमा 

18 से 42 वर्ष 

चयन प्रक्रिया 

मेरिट लिस्ट 

ऑफिशियल वेबसाइट 

wcdhry.gov.in

Haryana WCD Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता 

हरियाणा डब्यूसीडी की ओर से निकाले गए पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थानों से 12 वीं / 10 वीं / ग्रेजुएट डिग्री / मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता रखने वाले कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। 

Haryana WCD Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया 

इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए कुल 479 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:

  • मेरिट लिस्ट 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • इंटरव्यू

  • अंतिम चयन सूची

Haryana WCD Recruitment 2025: ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

हरियाणा ने हरियाणा डब्ल्यूसीडी की ओर से 25 सितंबर 2025 से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले हरियाणा डब्ल्यूसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, ऑफलाइन आवेदन/आवेदन पत्र डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 हरियाणा डब्ल्यूसीडी ऑफलाइन आवेदन पत्र 2025 भरें।

आवेदन पत्र शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ

  • इस पते पर भेजें:
    महानिदेशक,
    महिला एवं बाल विकास विभाग,
    बेज संख्या 15-20, महिला हेल्पलाइन, बेसमेंट, सेक्टर-4,
    पंचकुला – 134112, हरियाणा

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

