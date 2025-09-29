Haryana WCD Vacancy 2025: सुनहरा मौका! महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 479 पदों पर भर्ती, योग्यता जानें

Haryana WCD Recruitment 2025: हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) की ओर से 479 रिक्त पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत हरियाणा राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट wcdhry.gov.in के माध्यम से 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 तक शुरू हो चुका है। चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह।
Haryana WCD Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन
हरियाणा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से निकाले गए पदों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:
|
हरियाणा WCD भर्ती 2025
|
हरियाणा WCD ऑफलाइन भर्ती फॉर्म
Haryana WCD Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं, जिससे उन्हें अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने में आसानी होगी:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
हरियाणा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD)
|
पदों की संख्या
|
479
|
आवेदन करने की तिथि
|
25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025
|
आयु सीमा
|
18 से 42 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
मेरिट लिस्ट
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
wcdhry.gov.in
Haryana WCD Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता
हरियाणा डब्यूसीडी की ओर से निकाले गए पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थानों से 12 वीं / 10 वीं / ग्रेजुएट डिग्री / मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता रखने वाले कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
Haryana WCD Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया
इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए कुल 479 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:
-
मेरिट लिस्ट
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
-
इंटरव्यू
-
अंतिम चयन सूची
Haryana WCD Recruitment 2025: ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा ने हरियाणा डब्ल्यूसीडी की ओर से 25 सितंबर 2025 से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले हरियाणा डब्ल्यूसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, ऑफलाइन आवेदन/आवेदन पत्र डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 हरियाणा डब्ल्यूसीडी ऑफलाइन आवेदन पत्र 2025 भरें।
आवेदन पत्र शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ
-
इस पते पर भेजें:
महानिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बेज संख्या 15-20, महिला हेल्पलाइन, बेसमेंट, सेक्टर-4,
पंचकुला – 134112, हरियाणा
