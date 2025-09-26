RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे अप्रेंटिस के 1149 पदों पर भर्ती, आवेदन शुल्क सहित डिटेल जानें

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे भर्ती सेल (ECR) ईस्ट सेंट्रल रेल की ओर से अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के कुल 1149 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर से पहले ऑफिशियल वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 26 सितंबर से भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं। RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: ऑफिशियल वेबसाइट नीचे टेबल में आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस भर्ती 2025 से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं: RRC ECR अप्रेंटिस भर्ती 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में ईसीआर अप्रेंटिस भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे भर्ती सेल (ECR) ईस्ट सेंट्रल रेल पद का नाम अप्रेंटिस पदों की संख्या 1149 आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर से 25 अक्टूबर, 2025 आयु सीमा अधिकतम 24 वर्ष शैक्षणिक योग्यता 10वीं + आईटीआई मार्क्स आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्ट

मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता संबंधित भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के कुल 1149 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए उम्मीदवार को भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं परीक्षा पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।