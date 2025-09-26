IBPS PO Result 2025 OUT!
Focus
Quick Links

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे अप्रेंटिस के 1149 पदों पर भर्ती, आवेदन शुल्क सहित डिटेल जानें

By Priyanka Pal
Sep 26, 2025, 18:23 IST

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे भर्ती सेल की ओर से अप्रेंटिस के 1149 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर, 2025 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन नीचे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
RRC ECR Apprentice Recruitment 2025
RRC ECR Apprentice Recruitment 2025

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे भर्ती सेल (ECR) ईस्ट सेंट्रल रेल की ओर से अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के कुल 1149 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर से पहले ऑफिशियल वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 26 सितंबर से भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए  लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं। 

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: ऑफिशियल वेबसाइट

नीचे टेबल में आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस भर्ती 2025 से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:

RRC ECR अप्रेंटिस भर्ती 2025

ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में ईसीआर अप्रेंटिस भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

रेलवे भर्ती सेल (ECR) ईस्ट सेंट्रल रेल 

पद का नाम 

अप्रेंटिस

पदों की संख्या 

1149 

आवेदन की अंतिम तिथि 

26 सितंबर से 25 अक्टूबर, 2025

आयु सीमा 

अधिकतम 24 वर्ष 

शैक्षणिक योग्यता 

10वीं + आईटीआई मार्क्स 

आवेदन शुल्क 

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • शॉर्टलिस्ट 

  • मेरिट लिस्ट 

ऑफिशियल वेबसाइट 

ecr.indianrailways.gov.in 

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता 

संबंधित भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के कुल 1149 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए उम्मीदवार को भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं परीक्षा पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। 

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया 

आरआरसी ईसीआर अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • मेरिट सूची (10वीं + आईटीआई अंकों के आधार पर)

  • दस्तावेज सत्यापन

  • चिकित्सा परीक्षण

  • अंतिम चयन

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ईसीआर पूर्व मध्य रेलवे अपरेंटिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, RRC ECR Apprentice Recruitment 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 आवेदन पत्र भरें। 

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स भरें। 

स्टेप 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर फॉर्म जमा करें। 

स्टेप 6 आवेदन शुल्क को जमा करें। 

स्टेप 7 फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Also Check:

Bihar Police SI Bharti 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News