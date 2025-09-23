Delhi Police Constable Vacancy 2025
Bihar Police SI Bharti 2025: मौका! 1799 पदों पर बिहार पुलिस एसआई के पदों पर भर्ती, 26 सितंबर से करें आवेदन

By Priyanka Pal
Sep 23, 2025, 18:30 IST

Bihar Police SI Bharti 2025: बीपीएसएससी की ओर से बिहार पुलिस एसआई के कुल 1799 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसकी आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

Bihar Police SI Recruitment 2025
Bihar Police SI Recruitment 2025

Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से एसआई के 1799 रिक्त पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके जरिए दरोगा और पुलिस के रिक्त पदों को भरा जाएगा। 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष आयु सीमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। 

आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होने वाली है। उम्मीदवारों को 26 अक्टूबर से पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क के बारे में आगे लेख में दिया गया विवरण देखें।

Bihar Police SI Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 26 सितंबर से आवेदन पूरा कर सकते है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

बिहार पुलिस एसआई नोटिफिकेशन 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

Bihar Police SI Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जिसके बाद फिजिकल टेस्ट शामिल है। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC)

पद का नाम 

एसआई भर्ती 

पदों की संख्या 

1799

आवेदन तिथि 

26 सितंबर से 26 अक्टूबर, 2025

आयु सीमा 

20 से 37 वर्ष (श्रेणी के अनुसार छूट)

शैक्षणिक योग्यता 

ग्रेजुएट 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • पीईटी, पीएसटी

ऑफिशियल वेबसाइट 

bpssc.bihar.gov.in

Bihar Police SI Recruitment 2025: कैटेगरी वाइज रिक्त पदों का विवरण

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से सभी वर्गों के अनुसार पदों की संख्या निर्धारित की गई है, जिससे जुड़ा विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

वर्ग 

पदों की संख्या

अनुसूचित जाति

210 पोस्ट

अनुसूचित जनजाति

15 पोस्ट

ईबीसी

273 पद

ईसा पूर्व

222 पोस्ट

बीसी महिला

42 पोस्ट

सामान्य

850 पद

ईडब्ल्यूएस

180 पोस्ट

थर्ड जेंडर

7 पोस्ट

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

