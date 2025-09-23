Bihar Police SI Bharti 2025: मौका! 1799 पदों पर बिहार पुलिस एसआई के पदों पर भर्ती, 26 सितंबर से करें आवेदन

Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से एसआई के 1799 रिक्त पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके जरिए दरोगा और पुलिस के रिक्त पदों को भरा जाएगा। 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष आयु सीमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होने वाली है। उम्मीदवारों को 26 अक्टूबर से पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क के बारे में आगे लेख में दिया गया विवरण देखें।

Bihar Police SI Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 26 सितंबर से आवेदन पूरा कर सकते है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं: