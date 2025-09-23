Indian Bank SO Recruitment 2025: मैनेजर के 171 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी,ऑनलाइन indianbank.bank.in करें आवेदन

Indian Bank SO Recruitment 2025: इंडियन बैंक ने देश भर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 171 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है। जिन `Candidates` के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता है, वे मैनेजर के अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में चीफ मैनेजर - सूचना प्रौद्योगिकी, सीनियर मैनेजर - सूचना प्रौद्योगिकी, मैनेजर - कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट, सीनियर मैनेजर - जोखिम प्रबंधन, मैनेजर - डेटा एनालिस्ट, मैनेजर - चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य `Candidates` इन पदों के लिए 13 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं।

इंडियन बैंक SO भर्ती 2025 नोटिफिकेशन PDF

इंडियन बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप SO भर्ती अभियान के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें योग्यता मानदंड, चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया और वेतनमान शामिल हैं। `Candidates` नीचे दिए गए सीधे लिंक से आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं।