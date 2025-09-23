Delhi Police Constable Vacancy 2025
Indian Bank SO Recruitment 2025: मैनेजर के 171 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी,ऑनलाइन indianbank.bank.in करें आवेदन

By Priyanka Pal
Sep 23, 2025, 19:23 IST

इंडियन बैंक ने देश भर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 171 पदों के लिए SO भर्ती 2025 की घोषणा की है। `Candidates` इन पदों के लिए 13 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें और अन्य सभी जानकारी देखें।

Indian Bank SO Recruitment 2025
Indian Bank SO Recruitment 2025

Indian Bank SO Recruitment 2025: इंडियन बैंक ने देश भर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 171 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है। जिन `Candidates` के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता है, वे मैनेजर के अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में चीफ मैनेजर - सूचना प्रौद्योगिकी, सीनियर मैनेजर - सूचना प्रौद्योगिकी, मैनेजर - कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट, सीनियर मैनेजर - जोखिम प्रबंधन, मैनेजर - डेटा एनालिस्ट, मैनेजर - चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य `Candidates` इन पदों के लिए 13 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं।

इंडियन बैंक SO भर्ती 2025 नोटिफिकेशन PDF

इंडियन बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप SO भर्ती अभियान के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें योग्यता मानदंड, चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया और वेतनमान शामिल हैं। `Candidates` नीचे दिए गए सीधे लिंक से आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

इंडियन बैंक एसओ भर्ती 2025 

अधिसूचना पीडीएफ

इंडियन बैंक भर्ती 2025 महत्वपूर्ण विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत, देश भर में कुल 171 पद भरे जाने हैं। आप यहां योग्यता, चयन प्रक्रिया, खाली पदों और अन्य सभी जानकारी देख सकते हैं, जो नीचे दी गई है:

संगठन

इंडियन बैंक

परीक्षा का नाम

विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती - 2025

पोस्ट नाम

विशेषज्ञ अधिकारी

कुल रिक्तियां

171

अंतिम तिथि

13 अक्टूबर, 2025

भर्ती का तरीका

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

https://www.indianbank.bank.in/

इंडियन बैंक SO भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य और इच्छुक `Candidates` नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

1.  इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट - indianbank.in पर जाएं।

2.  'Career' सेक्शन पर जाएं।

3.  अब, 'Candidates to visit the Bank’s website www.indianbank.bank.in and click on the careers page and then click on Recruitment of Specialist Officers - 2025' पर जाएं और 'Click here for Registration' पर क्लिक करें।

4.  'New Registration' पर क्लिक करें।

5.  मांगी गई जानकारी भरें।

