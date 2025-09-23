Indian Bank SO Recruitment 2025: मैनेजर के 171 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी,ऑनलाइन indianbank.bank.in करें आवेदन

Indian Bank SO Recruitment 2025: इंडियन बैंक ने देश भर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 171 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है। जिन `Candidates` के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता है, वे मैनेजर के अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में चीफ मैनेजर - सूचना प्रौद्योगिकी, सीनियर मैनेजर - सूचना प्रौद्योगिकी, मैनेजर - कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट, सीनियर मैनेजर - जोखिम प्रबंधन, मैनेजर - डेटा एनालिस्ट, मैनेजर - चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य `Candidates` इन पदों के लिए 13 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं।
इंडियन बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप SO भर्ती अभियान के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें योग्यता मानदंड, चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया और वेतनमान शामिल हैं। `Candidates` नीचे दिए गए सीधे लिंक से आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
|
इंडियन बैंक एसओ भर्ती 2025
इंडियन बैंक भर्ती 2025 महत्वपूर्ण विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत, देश भर में कुल 171 पद भरे जाने हैं। आप यहां योग्यता, चयन प्रक्रिया, खाली पदों और अन्य सभी जानकारी देख सकते हैं, जो नीचे दी गई है:
|
संगठन
|
इंडियन बैंक
|
परीक्षा का नाम
|
विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती - 2025
|
पोस्ट नाम
|
विशेषज्ञ अधिकारी
|
कुल रिक्तियां
|
171
|
अंतिम तिथि
|
13 अक्टूबर, 2025
|
भर्ती का तरीका
|
ऑनलाइन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://www.indianbank.bank.in/
इंडियन बैंक SO भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
योग्य और इच्छुक `Candidates` नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
1. इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट - indianbank.in पर जाएं।
2. 'Career' सेक्शन पर जाएं।
3. अब, 'Candidates to visit the Bank’s website www.indianbank.bank.in and click on the careers page and then click on Recruitment of Specialist Officers - 2025' पर जाएं और 'Click here for Registration' पर क्लिक करें।
4. 'New Registration' पर क्लिक करें।
5. मांगी गई जानकारी भरें।
