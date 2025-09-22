IB ACIO Answer Key 2025 OUT
Focus
Quick Links

Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025: अपेक्षित श्रेणीवार और पिछले साल के योग्यता अंक

By Priyanka Pal
Sep 22, 2025, 18:48 IST

Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025: 53749 खाली पदों को भरने के लिए राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र rsmssb.rajasthan.gov.in पर पहले ही जारी किया जा चुका है। परीक्षा के कठिनाई स्तर, खाली पदों और पिछले साल के ट्रेंड्स के आधार पर, हमने सभी कैटेगरी के लिए राजस्थान 4th ग्रेड के संभावित कट ऑफ का अनुमान लगाया है। इससे आपको क्वालिफाई होने की अपनी संभावनाओं का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। यहां जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य कैटेगरी के लिए RSMSSB ग्रेड 4 कट ऑफ देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025
Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025

RSMSSB 4th Grade Cut Off 2025: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 19, 20 और 21 सितंबर, 2025 को राज्य के 38 जिलों में ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। इस परीक्षा में 21.7 लाख से ज्यादा Candidates शामिल हुए थे और अब वे आधिकारिक कट ऑफ मार्क्स जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

RSMSSB 4th ग्रेड कट ऑफ 2025 को Result के साथ आधिकारिक वेबसाइट, rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। कट ऑफ वह न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो Candidates को परीक्षा पास करने के लिए हासिल करना जरूरी है। कट ऑफ तय करने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आवेदकों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर और कुल खाली पद।

RSMSSB 4th ग्रेड कट ऑफ 2025

राजस्थान 4th ग्रेड कट ऑफ 2025 जल्द ही Result और फाइनल आंसर की के साथ आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक होते हैं। भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए Candidates को कट ऑफ मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा स्कोर करना होगा। राजस्थान ग्रेड D कट ऑफ 2025 अभी जारी नहीं किया गया है। इसलिए, आप क्वालिफाई होने की अपनी संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए संभावित और पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025 महत्वपूर्ण विवरण

राजस्थान ग्रुप D भर्ती प्रक्रिया में दो चरण होते हैं: लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए योग्य होंगे। जिन उम्मीदवारों के पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53749 पदों पर भर्ती की जाएगी:

परीक्षा का नाम

RSMSSB ग्रेड 4 परीक्षा 2025

संचालन निकाय

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

परीक्षा तिथियां

19 से 21 सितंबर 2025

कुल पंजीकृत उम्मीदवार

लगभग 24 लाख

कुल उपस्थित उम्मीदवार

21.7 लाख

रिक्तियां

53,749

परीक्षा का तरीका

ऑफलाइन

राजस्थान 4th ग्रेड अपेक्षित कट ऑफ 2025

Candidates से मिली प्रतिक्रिया और राजस्थान ग्रेड 4 प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर का विश्लेषण करने के बाद, विषय विशेषज्ञों ने राजस्थान 4th ग्रेड के संभावित कट ऑफ का अनुमान लगाया है। इनसे Candidates को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि वे अगले चयन चरण में शामिल होने के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं।

RSMSSB ग्रेड 4 कट ऑफ 60 से 80 के बीच रहने की उम्मीद है। नीचे दी गई टेबल में सभी कैटेगरी के लिए राजस्थान ग्रेड 4 का संभावित कट ऑफ देखें:

वर्ग

अपेक्षित कट ऑफ अंक

सामान्य (यूआर)

75-80

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

70-75

अनुसूचित जाति (एससी)

65-70

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

60-65

Also read: 

Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News