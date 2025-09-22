Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025: अपेक्षित श्रेणीवार और पिछले साल के योग्यता अंक

RSMSSB 4th Grade Cut Off 2025: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 19, 20 और 21 सितंबर, 2025 को राज्य के 38 जिलों में ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। इस परीक्षा में 21.7 लाख से ज्यादा Candidates शामिल हुए थे और अब वे आधिकारिक कट ऑफ मार्क्स जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

RSMSSB 4th ग्रेड कट ऑफ 2025 को Result के साथ आधिकारिक वेबसाइट, rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। कट ऑफ वह न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो Candidates को परीक्षा पास करने के लिए हासिल करना जरूरी है। कट ऑफ तय करने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आवेदकों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर और कुल खाली पद।

RSMSSB 4th ग्रेड कट ऑफ 2025

राजस्थान 4th ग्रेड कट ऑफ 2025 जल्द ही Result और फाइनल आंसर की के साथ आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक होते हैं। भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए Candidates को कट ऑफ मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा स्कोर करना होगा। राजस्थान ग्रेड D कट ऑफ 2025 अभी जारी नहीं किया गया है। इसलिए, आप क्वालिफाई होने की अपनी संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए संभावित और पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।