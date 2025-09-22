BSF Head Constable Recruitment 2025: बीएसएफ हेड कांस्टेबल आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें 1121 पदों के लिए Apply

BSF Head Constable Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 22 सितंबर यानि कल तक पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1121 पदों को भरा जाएगा।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त को मांगे गए थे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के आधार पर पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

BSF Head Constable Recruitment 2025: डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों की 23 सितंबर 2025 तक न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं: