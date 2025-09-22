BSF Head Constable Recruitment 2025: बीएसएफ हेड कांस्टेबल आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें 1121 पदों के लिए Apply

BSF Head Constable Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 22 सितंबर यानि कल तक पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1121 पदों को भरा जाएगा।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त को मांगे गए थे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के आधार पर पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
उम्मीदवारों की 23 सितंबर 2025 तक न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025
BSF Head Constable Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आप अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
|
पद का नाम
|
बीएसएफ हेड कांस्टेबल
|
पदों की संख्या
|
1121
|
आवेदन करने की तिथि
|
23 सितंबर 2025
|
आयु सीमा
|
18 वर्ष
|
आवेदन शुल्क
|
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
http://bsf.nic.in/
BSF Head Constable Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
संबंधित भर्ती अभियान के तहत बीएसएफ हेड कांस्टेबल के कुल 1121 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 100 रुपये और एससी/एसटी/महिला उम्मीदवार निशुल्क आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन स्वयं करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, BSF Head Constable Recruitment 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 बीएसएफ हेड कांस्टेबल आवेदन पत्र 2025 भरें।
स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क जमा करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
