RRB NTPC Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

BSF Head Constable Recruitment 2025: बीएसएफ हेड कांस्टेबल आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें 1121 पदों के लिए Apply

By Priyanka Pal
Sep 22, 2025, 11:42 IST

BSF Head Constable Recruitment 2025: बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा नहीं किया है, वे आगे लेख में दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए 23 सितंबर तक तक पूरा कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
BSF Head Constable Recruitment 2025
BSF Head Constable Recruitment 2025

BSF Head Constable Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 22 सितंबर यानि कल तक पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1121 पदों को भरा जाएगा। 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त को मांगे गए थे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के आधार पर पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

BSF Head Constable Recruitment 2025: डायरेक्ट लिंक 

उम्मीदवारों की 23 सितंबर 2025 तक न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 

डायरेक्ट लिंक 

BSF Head Constable Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आप अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं: 

प्राधिकरण का नाम 

सीमा सुरक्षा बल (BSF) 

पद का नाम 

बीएसएफ हेड कांस्टेबल 

पदों की संख्या 

1121 

आवेदन करने की तिथि 

23 सितंबर 2025

आयु सीमा 

18 वर्ष

आवेदन शुल्क 

  • सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये

  • एससी/एसटी/महिला - निशुल्क 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • पीईटी और पीएसटी टेस्ट 

ऑफिशियल वेबसाइट 

http://bsf.nic.in/

BSF Head Constable Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

संबंधित भर्ती अभियान के तहत बीएसएफ हेड कांस्टेबल के कुल 1121 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 100 रुपये और एससी/एसटी/महिला उम्मीदवार निशुल्क आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन स्वयं करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, BSF Head Constable Recruitment 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 बीएसएफ हेड कांस्टेबल आवेदन पत्र 2025 भरें।

स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

also read:

Rajasthan Assistant Professor Vacancy 2025: राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर निकली भर्ती



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News