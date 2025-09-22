IB ACIO Answer Key 2025 OUT
MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: एपमी पुलिस में एएसआई और सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

By Priyanka Pal
Sep 22, 2025, 13:32 IST

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: एमपी पुलिस विभाग की ओर से एएसआई और सूबेदार भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आगे लेख में देखें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल। 

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल गृह मुख्यालय पुलिस विभाग की ओर से सूबेदार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया गया विवरण पढ़ सकते हैं।

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

एमपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए उम्मदीवारों को सभी मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। उम्मीदवारों से फॉर्म में यदि किसी प्रक्रार की गलती हो जाती है, तो उन्हें सुधारने का मौका भी दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

एमपी पुलिस भर्ती 2025

ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर आप ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

पदों की संख्या 

500

आवेदन करने की तिथि 

3 अक्टूबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

17 अक्टूबर 2025

आयु सीमा 

18 से 33 वर्ष

आवेदन शुल्क 

  • सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 500 रुपये

  • एससी/एसटी/PWD - 250 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

लिखित परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://esb.mp.gov.in/

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता 

एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती 2025 से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता की जांच नीचे टेबल से कर सकते हैं:

पद का नाम 

शैक्षणिक योग्यता

सूबेदार 

  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना चाहिए। 

  • पॉलिटेक्निक या आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से शॉर्ट-हेंड किया होना चाहिए। 

  • CPCT सर्टिफिकेट, हिंदी टाइपिंग के साथ पास होना चाहिए। 

  • कंप्यटूर डिप्लोमा आदि किया होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह।

सब इंस्पेक्टर 

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं पास। 

  • CPCT सर्टिफिकेट के साथ हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। 

  • कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम में 1 साल का सर्टिफिकेट अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। 

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: आयु सीमा

संबंधित भर्ती से जुड़ी आयु सीमा नीचे टेबल में दी गई है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार 3 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

वर्ग 

आयु सीमा

मध्य प्रदेश के अनारक्षित पुरूष

33 वर्ष

एमपी EWS उम्मीदवार 

33 वर्ष

अन्य प्रदेश के पुरूष/महिला अधिवासी 

33 वर्ष

सभी वर्ग की महिलाएं 

38 वर्ष

पुरूष SC/ST/OBC 

38 वर्ष

सभी वर्ग के पुरूष शासकिय/निगम/मंडल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक

38 वर्ष

पुरूष अनारक्षित एवं आरक्षित क्षेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह

38 वर्ष

महिला अनारक्षित एवं आरक्षित क्षेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह

43 वर्ष 

पुरूष अनारक्षित विक्रम पुरस्कार विजेता 

38 वर्ष

महिला सभी वर्ग विक्रम पुरस्कार विजेता

43 वर्ष

पुरूष आरक्षित वर्ग विक्रम पुरस्कार विजेता

43 वर्ष

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

