MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: एपमी पुलिस में एएसआई और सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल गृह मुख्यालय पुलिस विभाग की ओर से सूबेदार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया गया विवरण पढ़ सकते हैं।

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

एमपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए उम्मदीवारों को सभी मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। उम्मीदवारों से फॉर्म में यदि किसी प्रक्रार की गलती हो जाती है, तो उन्हें सुधारने का मौका भी दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं: