MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: एपमी पुलिस में एएसआई और सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल गृह मुख्यालय पुलिस विभाग की ओर से सूबेदार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया गया विवरण पढ़ सकते हैं।
MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन
एमपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए उम्मदीवारों को सभी मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। उम्मीदवारों से फॉर्म में यदि किसी प्रक्रार की गलती हो जाती है, तो उन्हें सुधारने का मौका भी दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:
|
एमपी पुलिस भर्ती 2025
|
ऑफिशियल नोटिफिकेशन
MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर आप ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल
|
पदों की संख्या
|
500
|
आवेदन करने की तिथि
|
3 अक्टूबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
17 अक्टूबर 2025
|
आयु सीमा
|
18 से 33 वर्ष
|
आवेदन शुल्क
|
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://esb.mp.gov.in/
MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता
एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती 2025 से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता की जांच नीचे टेबल से कर सकते हैं:
|
पद का नाम
|
शैक्षणिक योग्यता
|
सूबेदार
|
|
सब इंस्पेक्टर
|
MP Police ASI and Subedar Vacancy 2025: आयु सीमा
संबंधित भर्ती से जुड़ी आयु सीमा नीचे टेबल में दी गई है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार 3 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
वर्ग
|
आयु सीमा
|
मध्य प्रदेश के अनारक्षित पुरूष
|
33 वर्ष
|
एमपी EWS उम्मीदवार
|
33 वर्ष
|
अन्य प्रदेश के पुरूष/महिला अधिवासी
|
33 वर्ष
|
सभी वर्ग की महिलाएं
|
38 वर्ष
|
पुरूष SC/ST/OBC
|
38 वर्ष
|
सभी वर्ग के पुरूष शासकिय/निगम/मंडल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक
|
38 वर्ष
|
पुरूष अनारक्षित एवं आरक्षित क्षेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह
|
38 वर्ष
|
महिला अनारक्षित एवं आरक्षित क्षेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह
|
43 वर्ष
|
पुरूष अनारक्षित विक्रम पुरस्कार विजेता
|
38 वर्ष
|
महिला सभी वर्ग विक्रम पुरस्कार विजेता
|
43 वर्ष
|
पुरूष आरक्षित वर्ग विक्रम पुरस्कार विजेता
|
43 वर्ष
