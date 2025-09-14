MP Police Constable Vacancy 2025: एमपी पुलिस में 7,500 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 15 सितंबर से करें अप्लाई

MP Police Vacancy 2025: कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की ओर से पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके लिए आवेदन 15 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर 29 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं।
रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को 4 अक्टूबर, 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा दो पाली में होगी जिसमें पहली पाली- सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक और दूसरी पाली- दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक। भर्ती सं संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
MP Police Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन
कर्मचारी चयन मंडल की ओर से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 से 29 सितंबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं:
|
एमपी पुलिस भर्ती 2025
MP Police Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल
|
पद
|
पुलिस कांस्टेबल
|
पदों की संख्या
|
7,500
|
आवेदन करने की तिथि
|
15 सितंबर, 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
29 सितंबर, 2025
|
फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि
|
04 अक्टूबर, 2025
|
परीक्षा तिथि
|
30 अक्टूबर, 2025
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
esb.mp.gov.in
MP Police Exam 2025: परीक्षा शुल्क
नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 परीक्षा का आवेदन शुल्क दिया गया है, जिसमें सभी वर्गों के साथ - साथ आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क का विवरण है:
|
वर्ग
|
परीक्षा शुल्क
|
UR/अन्य राज्य
|
500/-
|
SC/ST/OBC/EWS (केवल मध्य प्रदेश निवासी)
|
250/-
|
विभागीय उम्मीदवार (UR)
|
200/-
|
विभागीय उम्मीदवार (SC/ST/OBC/EWS)
|
100/-
MP Police Exam 2025: एग्जाम टाइम टेबल
नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 परीक्षा से जुड़ा टाइम टेबल दिया गया है:
|
परीक्षा का नाम
|
परीक्षा दिनांक एवं दिन
|
पाली
|
रिपोर्टिंग का समय
|
महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय
|
उत्तर अंकित करने का समय
|
आरक्षक भर्ती परीक्षा-2025
|
30.10.2025 से प्रारम्भ
|
पहली
|
प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक
|
09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट)
|
प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2:00 घंटे)
|
दूसरी
|
दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक
|
02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)
|
दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2:00 घंटे)
