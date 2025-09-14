SBI Clerk Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links

MP Police Constable Vacancy 2025: एमपी पुलिस में 7,500 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 15 सितंबर से करें अप्लाई

By Priyanka Pal
Sep 14, 2025, 13:21 IST

MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस की ओर से 7,500 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 15 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर नीचे लेख में दिए गए स्टेप के जरिए आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
MP Police Vacancy 2025
MP Police Vacancy 2025

MP Police Vacancy 2025: कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की ओर से पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके लिए आवेदन 15 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर 29 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। 

रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को 4 अक्टूबर, 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा दो पाली में होगी जिसमें पहली पाली- सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक और दूसरी पाली- दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक। भर्ती सं संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। 

MP Police Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

कर्मचारी चयन मंडल की ओर से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 से 29 सितंबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं:

एमपी पुलिस भर्ती 2025

ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

MP Police Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल 

पद 

पुलिस कांस्टेबल

पदों की संख्या 

7,500

आवेदन करने की तिथि 

15 सितंबर, 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

29 सितंबर, 2025

फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि

04 अक्टूबर, 2025

परीक्षा तिथि 

30 अक्टूबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

esb.mp.gov.in

MP Police Exam 2025: परीक्षा शुल्क 

नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 परीक्षा का आवेदन शुल्क दिया गया है, जिसमें सभी वर्गों के साथ - साथ आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क का विवरण है:

वर्ग

परीक्षा शुल्क 

UR/अन्य राज्य

500/-

SC/ST/OBC/EWS (केवल मध्य प्रदेश निवासी)

250/-

विभागीय उम्मीदवार (UR)

200/-

विभागीय उम्मीदवार (SC/ST/OBC/EWS)

100/-

also read: DSSSB Primary Teacher Vacancy 2025: दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में 1180 रिक्त पदों पर भर्ती

MP Police Exam 2025: एग्जाम टाइम टेबल

नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 परीक्षा से जुड़ा टाइम टेबल दिया गया है:

परीक्षा का नाम

परीक्षा दिनांक एवं दिन

 पाली

रिपोर्टिंग का समय

महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय

उत्तर अंकित करने का समय

आरक्षक भर्ती परीक्षा-2025

30.10.2025 से प्रारम्भ

पहली

प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक

09:20 से 09:30 बजे तक (10 मिनट)

प्रातः 09:30 से 11:30 बजे तक (2:00 घंटे)
   

दूसरी

दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक

02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)

दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2:00 घंटे)

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News