MP Police Constable Vacancy 2025: एमपी पुलिस में 7,500 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 15 सितंबर से करें अप्लाई

MP Police Vacancy 2025: कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की ओर से पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके लिए आवेदन 15 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर 29 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को 4 अक्टूबर, 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा दो पाली में होगी जिसमें पहली पाली- सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक और दूसरी पाली- दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक। भर्ती सं संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

MP Police Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

कर्मचारी चयन मंडल की ओर से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 से 29 सितंबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। नीचे टेबल में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं: