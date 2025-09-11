DSSSB Primary Teacher Vacancy 2025: दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में 1180 रिक्त पदों पर भर्ती, आरक्षित उम्मीदवारों को आयु सीमा में मिलेगी छूट

DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) की ओर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत कुल 1180 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। संबंधित भर्ती के लिए 17 सितंबर 2025 तक न्यूनतम आयु लागूनहीं है और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। डीएसएसएसबी अपने नियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक PRT पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। फॉर्म में यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आयोग द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी गलती से बचने के लिए उम्मीदवारों को नीचे लेख में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

DSSSB Primary Teacher Vacancy 2025: नोटिफिकेशन संबंधित भर्ती के लिए डीएसएसएसबी अपने नियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पद के लिए आयु में छूट दी जाएगी। नौकरी से संबंधित सभी मापदंडों को जानने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं: डीएसएसएसबी शिक्षक नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें DSSSB Primary Teacher Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण देखें: भर्ती प्राधिकरण का नाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) पद का नाम प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 कुल रिक्तियां 1180 आवेदन तिथियां 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, 2025 नौकरी का स्थान दिल्ली ऑफिशियल वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ डीएसएसएसबी प्राइमरी टीचर के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (10+2) और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed.) होना चाहिए।

NCTE 2002 के मानदंडों के अनुसार 45% अंकों के साथ 10+2 और 2 वर्षीय D.El.Ed होना चाहिए। 50% अंकों के साथ 10+2 और 4 वर्षीय B.El.Ed., या 50% अंकों के साथ 10+2 और स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ग्रेजुएशन के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को CBSE द्वारा आयोजित CTET (पेपर I) पास होना चाहिए और सेकेंडरी लेवल पर हिंदी/उर्दू/पंजाबी/अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। डीएसएसएसबी प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए जनरल/OBC, EWS उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं SC / ST, PH और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, डीएसएसएसबी प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 पर जाएं।