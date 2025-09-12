UP Police SI Correction Form 2025: 15 सितंबर तक करें यूपी पुलिस एसआई फॉर्म में करेक्शन, ये रहा uppbpb.gov.in Direct Link

UP Police SI Correction Form 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की प्रक्रिया 11 सितंबर को समाप्त हो चुकी है। जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई है, उन्हें फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 सुबह 6 बजे निर्धारित की गई है।

यूपीपीआरपीबी की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए परीक्षा तिथि जल्द जारी की जाएंगी। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

UP Police SI Correction Form 2025: नोटिफिकेशन

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म में सुधार करने की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू की जा रही है और अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं: