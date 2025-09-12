Rajasthan 4th Grade Exam 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए DEBAR उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी

Rajasthan 4th Class Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 पद के लिए आवेदन मांगे थे। विज्ञापन संख्या 19/2024 को जारी कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए थे।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 112 उम्मीदवार विवर्जित (DEBAR) पाए गए हैं। जिसमें आयोग द्वारा साफ - साफ कहा गया है कि इस लिस्ट में शामिल इन उम्मीदवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 प्रक्रिया से बाहर किया जाता है।
Rajasthan 4th Class Exam 2025: डिबार उम्मीदवारों की लिस्ट
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए 112 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। वहीं 78 को चयन बोर्ड की ओर से और 34 को आरपीएससी ने डिबार घोषित किया है। डिबार उम्मीदवारों की लिस्ट नीचे टेबल में दी गई है:
Rajasthan 4th Class Exam 2025: एडमिट कार्ड
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी किए जाएंगे। इस परीक्षा के जरिए कुल 53749 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितंबर, 2025 तक किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को D.O.B और एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता होगी।
