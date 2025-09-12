Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links

Rajasthan 4th Grade Exam 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए DEBAR उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी

By Priyanka Pal
Sep 12, 2025, 12:42 IST

Rajasthan 4th Class Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कर्मचारी भर्ती में 112 ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जो पहले से DEBAR हैं। जारी की गई ऑफिशियल लिस्ट आगे लेख में दी गई है, ये उम्मीदवार आरएसएमएसएसबी और आरपीएससी पर बैन किए गए हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
Rajasthan 4th Grade Exam 2025
Rajasthan 4th Grade Exam 2025

Rajasthan 4th Class Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 पद के लिए आवेदन मांगे थे। विज्ञापन संख्या 19/2024 को जारी कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए थे। 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 112 उम्मीदवार विवर्जित (DEBAR) पाए गए हैं। जिसमें आयोग द्वारा साफ - साफ कहा गया है कि इस लिस्ट में शामिल इन उम्मीदवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। 

Rajasthan 4th Class Exam 2025: डिबार उम्मीदवारों की लिस्ट 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए 112 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। वहीं 78 को चयन बोर्ड की ओर से और 34 को आरपीएससी ने डिबार घोषित किया है। डिबार उम्मीदवारों की लिस्ट नीचे टेबल में दी गई है:

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 डिबार लिस्ट 

Rajasthan 4th Class Exam 2025: एडमिट कार्ड 

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी किए जाएंगे। इस परीक्षा के जरिए कुल 53749 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितंबर, 2025 तक किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को D.O.B और एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता होगी। 

also read: Bank of Maharashtra Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर भर्ती

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News