Bank of Maharashtra Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा सहित डिटेल डालें

Bank of Maharashtra Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 350 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निश्चित की गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा अलग - अलग तय की गई है। जनरल, OBC, EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये और वहीं SC / ST/ PwBD के लिए 118 रुपये तय किए गए हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम, समूह चर्चा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। Bank of Maharashtra Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 सितंबर को जारी किया गया था। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। उम्मीदवार जारी किए गए पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं।

Bank of Maharashtra Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल के माध्यम से अंतिम तिथि सहित महत्वपूर्ण विवरणों की जां कर सकते हैं: भर्ती प्राधिकारी का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र पद का नाम स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) कुल रिक्तियाँ 350 आवेदन तिथियां 30 सितंबर , 2025 आवेदन शुल्क जनरल, OBC, EWS - 1180 रुपये

SC / ST/ PwBD - 118 रुपये ऑफिशियल वेबसाइट https://bankofmaharashtra.in/ Bank of Maharashtra Recruitment 2025: आयु सीमा नीचे टेबल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती 2025 निकाले गए विभिन्न पदों के साथ - साथ आयु सीमा दी गई है: पोस्ट आयु सीमा प्रबंधक (स्केल II) 22 से 35 वर्ष वरिष्ठ प्रबंधक (स्केल III) 25 से 38 वर्ष मुख्य प्रबंधक (स्केल IV) 40 वर्ष सहायक महाप्रबंधक (स्केल V) 45 वर्ष उप महाप्रबंधक (स्केल VI) 50 वर्ष