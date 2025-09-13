Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: सभी शिफ्टों के सेक्शन-वाइज पेपर की समीक्षा, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयास

Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: राजस्थान पुलिस विभाग ने आज, 13 सितंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शुरू कर दी है। यह परीक्षा 10,000 रिक्तियों को भरने के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की जा रही है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रत्येक खंड के कठिनाई स्तर, प्रयासों की संख्या और प्रश्नों के भार को समझने के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विश्लेषण की समीक्षा करनी चाहिए। इससे उन्हें पास होने की अपनी संभावनाओं का आंकलन करने और अपेक्षित कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
इस लेख में, हम 13 सितंबर को आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का सेक्शन-वाइज विश्लेषण बताएं। जिसमें अच्छे प्रयासों, कठिनाई स्तर और पूछे गए प्रश्नों का विवरण शामिल है।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का आयोजन कितने केंद्रों में किया जा रहा है?
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 3 शिफ्टों में किया जा रहा है। आज परीक्षा का पहला दिन है, जिसमें 3 बजे से 5 बजे तक 9 शहरों में आयोजन होगा। पहली पारी में 2 लाख 9 हजार 87 उम्मीदवार परीक्षा में बैठेंगे। 21 जिलो में 582 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में सख्ती
24 घंटे कंट्रोल रूप काम करेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कमरों की लाइव रिकॉर्डिंग पुलिस मुख्यालय को मिलेगी। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्ट फोन जैसे उपकरणों को ले जाने की इजाजत नहीं है। 21 जिलों को प्रश्न पत्र भेजे जा चुके हैं।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विश्लेषण 2025 कठिनाई स्तर
आज की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का विश्लेषण शीघ्र ही यहां उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों या शिफ्टों में परीक्षा देने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, अच्छे प्रयासों की संख्या और परीक्षा के कठिनाई स्तर को समझने के लिए सेक्शन-वाइज विश्लेषण की समीक्षा करनी चाहिए। इससे उन्हें अपनी तैयारी की बेहतर करने में मदद मिलेगी।
|
परीक्षा
|
विषय नाम
|
कठिनाई स्तर
|
भाग-1
|
तर्क एवं तार्किक क्षमता, बुनियादी कंप्यूटर
|
जल्द
|
भाग- B
|
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामले
|
जल्द
|
भाग- C
|
महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी
|
जल्द
|
भाग-D
|
राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति
|
जल्द
|
कुल मिलाकर
|
-
|
जल्द
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विश्लेषण 2025 अच्छे प्रयास
उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए अनुभाग-वार अपेक्षित अच्छे प्रयासों के बारे में जान सकते हैं:
|
विषय नाम
|
अच्छे प्रयास
|
तर्क और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान
|
जल्द
|
महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कानून प्रावधानों का ज्ञान
|
जल्द
|
सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तथा समसामयिक मामले
|
जल्द
|
राजस्थान सामान्य ज्ञान
|
जल्द
|
कुल
|
जल्द
