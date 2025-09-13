Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: सभी शिफ्टों के सेक्शन-वाइज पेपर की समीक्षा, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयास

Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: राजस्थान पुलिस विभाग ने आज, 13 सितंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शुरू कर दी है। यह परीक्षा 10,000 रिक्तियों को भरने के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की जा रही है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रत्येक खंड के कठिनाई स्तर, प्रयासों की संख्या और प्रश्नों के भार को समझने के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विश्लेषण की समीक्षा करनी चाहिए। इससे उन्हें पास होने की अपनी संभावनाओं का आंकलन करने और अपेक्षित कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

इस लेख में, हम 13 सितंबर को आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का सेक्शन-वाइज विश्लेषण बताएं। जिसमें अच्छे प्रयासों, कठिनाई स्तर और पूछे गए प्रश्नों का विवरण शामिल है।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का आयोजन कितने केंद्रों में किया जा रहा है?

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 3 शिफ्टों में किया जा रहा है। आज परीक्षा का पहला दिन है, जिसमें 3 बजे से 5 बजे तक 9 शहरों में आयोजन होगा। पहली पारी में 2 लाख 9 हजार 87 उम्मीदवार परीक्षा में बैठेंगे। 21 जिलो में 582 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा।