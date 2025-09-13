Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links

Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: सभी शिफ्टों के सेक्शन-वाइज पेपर की समीक्षा, कठिनाई स्तर और अच्छे प्रयास

By Priyanka Pal
Sep 13, 2025, 11:00 IST

Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के जरिए कुल 10,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण। आज 9 शहरों में हो रहा है परीक्षा का आयोजन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा का विश्लेषण परीक्षा समाप्त होने के बाद यहां उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित की जा रही है। सेक्शन-वाइज कठिनाई स्तर, अच्छे प्रयास और पूछे गए प्रश्नों की जानकारी के लिए यहां देखें लेटेस्ट अपडेट। 

Add as a preferred source on Google
Join us
Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis in Hindi
Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis in Hindi

Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: राजस्थान पुलिस विभाग ने आज, 13 सितंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शुरू कर दी है। यह परीक्षा 10,000 रिक्तियों को भरने के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की जा रही है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रत्येक खंड के कठिनाई स्तर, प्रयासों की संख्या और प्रश्नों के भार को समझने के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विश्लेषण की समीक्षा करनी चाहिए। इससे उन्हें पास होने की अपनी संभावनाओं का आंकलन करने और अपेक्षित कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

इस लेख में, हम 13 सितंबर को आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का सेक्शन-वाइज विश्लेषण बताएं। जिसमें अच्छे प्रयासों, कठिनाई स्तर और पूछे गए प्रश्नों का विवरण शामिल है।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का आयोजन कितने केंद्रों में किया जा रहा है?

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 3 शिफ्टों में किया जा रहा है। आज परीक्षा का पहला दिन है, जिसमें 3 बजे से 5 बजे तक 9 शहरों में आयोजन होगा। पहली पारी में 2 लाख 9 हजार 87 उम्मीदवार परीक्षा में बैठेंगे। 21 जिलो में 582 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। 

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में सख्ती

24 घंटे कंट्रोल रूप काम करेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कमरों की लाइव रिकॉर्डिंग पुलिस मुख्यालय को मिलेगी। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्ट फोन जैसे उपकरणों को ले जाने की इजाजत नहीं है। 21 जिलों को प्रश्न पत्र भेजे जा चुके हैं। 

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विश्लेषण 2025 कठिनाई स्तर

आज की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का विश्लेषण शीघ्र ही यहां उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों या शिफ्टों में परीक्षा देने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, अच्छे प्रयासों की संख्या और परीक्षा के कठिनाई स्तर को समझने के लिए सेक्शन-वाइज विश्लेषण की समीक्षा करनी चाहिए। इससे उन्हें अपनी तैयारी की बेहतर करने में मदद मिलेगी।

परीक्षा

विषय नाम

कठिनाई स्तर

भाग-1

तर्क एवं तार्किक क्षमता, बुनियादी कंप्यूटर

जल्द 

भाग- B

सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामले

जल्द 

भाग- C

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी

जल्द 

भाग-D

राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति

जल्द 

कुल मिलाकर

-

जल्द 

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विश्लेषण 2025 अच्छे प्रयास

उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए अनुभाग-वार अपेक्षित अच्छे प्रयासों के बारे में जान सकते हैं: 

विषय नाम

अच्छे प्रयास

तर्क और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान

जल्द

महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कानून प्रावधानों का ज्ञान

जल्द

सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तथा समसामयिक मामले

जल्द

राजस्थान सामान्य ज्ञान

जल्द

कुल

जल्द


also read: Rajasthan 4th Grade Exam 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए DEBAR उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News