उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, यह है नाम

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे देश का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। राज्य पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी, हालांकि वर्तमान में यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया है।

यह राज्य जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा यहां का रेलवे नेटवर्क भी है। यूपी पूरे देश में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य भी है। इस कड़ी में यहां के अलग-अलग शहरों और गांवों में हमें अलग-अलग रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है,यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

यूपी में कुल कितना रेल नेटवर्क है

सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी मे रेलवे का कुल 9077 किलोमीटर का नेटवर्क है। यह पूरे देश में किसी भी राज्य से सबसे अधिक है।