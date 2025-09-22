IB ACIO Answer Key 2025 OUT
Focus
Quick Links

उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, यह है नाम

By Kishan Kumar
Sep 22, 2025, 13:06 IST

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। राज्य में भारतीय रेलवे का भी सबसे बड़ा नेटवर्क है और रेलवे स्टेशनों की संख्या भी अधिक मिलती है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी में सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन
यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे देश का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। राज्य पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी, हालांकि वर्तमान में यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया है।

यह राज्य जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा यहां का रेलवे नेटवर्क भी है। यूपी पूरे देश में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य भी है। इस कड़ी में यहां के अलग-अलग शहरों और गांवों में हमें अलग-अलग रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है,यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

यूपी में कुल कितना रेल नेटवर्क है

सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी मे रेलवे का कुल 9077 किलोमीटर का नेटवर्क है। यह पूरे देश में किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। 

यूपी में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं

उत्तर प्रदेश में कुल रेलव स्टेशनों की बात करें, तो इनकी संख्या 550 है। इन रेलवे स्टेशनों में हमें प्रमुख जंक्शन से लेकर हॉल्ट स्टेशन की लिस्ट देखने को मिलती है। 

यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन

अब सवाल है कि यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, तो आपको बता दें कि यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन गौतमबुद्ध नगर जिले का मकारपुर रेलवे स्टेशन है। 

किस मार्ग पर है रेलवे स्टेशन

मकारपुर रेलवे स्टेशन दादरी-छलेरा मार्ग पर स्थित है। यह स्टेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक रेलवे ट्रैक के साथ संचालित किया जाता है। यह स्टेशन अधिकांश तौर पर ग्रामीणों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस रेलवे स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या भी कम है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इसे यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन माना जाता है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘छावनी का शहर’, जानें नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News