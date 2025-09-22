उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, यह है नाम

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे देश का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। राज्य पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी, हालांकि वर्तमान में यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया है।
यह राज्य जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा यहां का रेलवे नेटवर्क भी है। यूपी पूरे देश में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य भी है। इस कड़ी में यहां के अलग-अलग शहरों और गांवों में हमें अलग-अलग रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है,यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
यूपी में कुल कितना रेल नेटवर्क है
सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी मे रेलवे का कुल 9077 किलोमीटर का नेटवर्क है। यह पूरे देश में किसी भी राज्य से सबसे अधिक है।
यूपी में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं
उत्तर प्रदेश में कुल रेलव स्टेशनों की बात करें, तो इनकी संख्या 550 है। इन रेलवे स्टेशनों में हमें प्रमुख जंक्शन से लेकर हॉल्ट स्टेशन की लिस्ट देखने को मिलती है।
यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन
अब सवाल है कि यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है, तो आपको बता दें कि यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन गौतमबुद्ध नगर जिले का मकारपुर रेलवे स्टेशन है।
किस मार्ग पर है रेलवे स्टेशन
मकारपुर रेलवे स्टेशन दादरी-छलेरा मार्ग पर स्थित है। यह स्टेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक रेलवे ट्रैक के साथ संचालित किया जाता है। यह स्टेशन अधिकांश तौर पर ग्रामीणों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस रेलवे स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या भी कम है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इसे यूपी का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन माना जाता है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation