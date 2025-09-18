उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘छावनी का शहर’, जानें नाम

उत्तर प्रदेश को भारतीय संस्कृति की गढ़ कहा जाता है। यहां के शहरों और गांवों में प्रदेश की विरासत बसती है। यह विरासत सदियों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने में सहयोग करते हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी के किस जिले को छावनी का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि देश के कुल 7.33 फीसदी हिस्से पर है। साथ ही, यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी। हालांकि, अब यह संख्या बढ़कर 24 करोड़ हो गई है।

सबसे अधिक जिले वाला राज्य

यूपी पूरे भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों का हिस्सा हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। वहीं, प्रदेश में कुल 75 नगर पंचायत और 826 सामुदायिक विकास खंड हैं।