IB ACIO Answer Key 2025 OUT
Focus
Quick Links

GST Bachat Utsav 2025: जानें क्या हुआ सस्ता, नई टैक्स रेट लिस्ट और 0% GST आइटम लिस्ट देखें यहाँ

By Bagesh Yadav
Sep 22, 2025, 16:46 IST

GST Bachat Utsav 2025 की शुरुआत पीएम मोदी ने की है। नए जीएसटी सुधारों से रोजमर्रा की ज़रूरी चीज़ें, दवाइयाँ, बीमा, डेयरी उत्पाद, कृषि उपकरण और शिक्षा सामग्री सस्ती हो गई हैं। दोपहिया व छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया। अब नई दरें 5%, 18% और 40% लागू होंगी।

Add as a preferred source on Google
Join us
GST Bachat Utsav 2025: इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को आसान बनाना, खपत को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति देना है।
GST Bachat Utsav 2025: इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को आसान बनाना, खपत को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति देना है।

GST Bachat Utsav 2025: भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दरें अर्थव्यवस्था के हर वर्ग के लिए बेहद अहम हैं। हर बार जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, तो देश के उद्योग जगत से लेकर आम उपभोक्ता तक इसकी नई दरों का इंतज़ार करते हैं।

अब जीएसटी व्यवस्था एक ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रही है। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में GST 2.0 यानी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स पेश किए गए हैं, जिसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए सिर्फ तीन दरें तय की गई हैं- 5%, 18% और 40%। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गयी है।

इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को आसान बनाना, खपत को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति देना है। 

नई जीएसटी दरें क्या हैं?

नई जीएसटी दरों (2025) के अनुसार अब टैक्स स्लैब केवल तीन हैं। 5% की दर दैनिक ज़रूरी सामान और प्राथमिक सेक्टर के लिए है, 18% अधिकांश वस्तुएँ और सेवाओं पर लागू होगी, जबकि 40% केवल सुपर लग्ज़री और सिन् गुड्स पर लगेगी। इसके साथ ही दवाइयाँ, बीमा, डेयरी उत्पाद, शिक्षा सामग्री और कृषि उपकरणों पर विशेष राहत दी गई है।

New GST Rates September 2025: जीएसटी हाई लाइट्स  

56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक (3 सितम्बर 2025) में चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर तीन स्लैब बनाए गए-

  • 5% (Merit rate) – ज़रूरी वस्तुएँ व प्राथमिक सेक्टर

  • 18% (Standard rate) – ज़्यादातर वस्तुएँ व सेवाएँ

  • 40% (Demerit rate) – लग्ज़री व सिन् गुड्स

स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर जीएसटी अब शून्य (0%)

डेयरी उत्पाद, 33 जीवनरक्षक दवाइयाँ और शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी Nil कर दिया गया।

दैनिक ज़रूरी सामान, कृषि उत्पाद, हेल्थकेयर उपकरण – अब सिर्फ 5% GST

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छोटी कारें और 350cc तक की बाइकें – अब 18% GST

पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन/कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे सिन् गुड्स पर 40% GST

नई दरें 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगी (तंबाकू उत्पाद को छोड़कर)।

जीएसटी बचत उत्सव क्या है?

“जीएसटी बचत उत्सव” (GST Bachat Utsav) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वह पहल है, जो जीएसटी 2.0 यानी नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स के लागू होने के साथ शुरू हुई है। इसका उद्देश्य लोगों को सीधे राहत देना और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को सस्ता बनाना है।

GST सुधारों पर पीएम मोदी ने क्या कहा

“जीएसटी बचत उत्सव” की घोषणा
 उन्होंने कहा कि ये सुधार एक “सहेज बचत उत्सव” (GST Bachat Utsav) की शुरुआत है, जिससे आम जनता, किसान, मध्यमवर्ग, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यवसायों को सीधे लाभ होगा।

नया टैक्स स्लैब-ढाँचा
 उन्होंने बताया कि नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। टैक्स स्लैब को सरल किया जा रहा है. अब मुख्य रूप से 5% और 18% स्लैब होंगे, और 40% की दर सिर्फ ‘सुपरलक्सरी, सिन् और डेमेरिट’ सामानों के लिए।

मध्यमवर्ग, नव-मध्यमवर्ग व गरीबों को डबल लाभ
 उन्होंने यह स्वीकार किया कि टैक्स दरों में कटौती से सिर्फ गरीबों ही नहीं बल्कि मध्यम और नए मध्यमवर्ग को भी “डबल बोनस” मिलेगा।

New GST Rates List 2025: यहां देखें पूरी नई लिस्ट 

कैटेगरी

कमोडिटीज़

पहले (From)

अब (To)

दैनिक ज़रूरत की चीज़ों पर बचत

हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बाथ, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम

18%

12%
 

मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स

12%

5%
 

पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर

12%

5%
 

बर्तन

12%

5%
 

बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपीज़, क्लिनिकल डायपर

12%

5%
 

सिलाई मशीन व पार्ट्स

12%

5%

किसानों और कृषि के लिए राहत

ट्रैक्टर टायर व पार्ट्स

18%

5%
 

ट्रैक्टर

12%

5%
 

बायो-कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइज़र, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स

12%

5%
 

ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर

12%

5%
 

कृषि/बागवानी/वानिकी मशीनरी (जुताई, खेती, कटाई, गहाई)

18%

5%

हेल्थकेयर सेक्टर में राहत

व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा

18%

शून्य
 

थर्मामीटर

18%

5%
 

मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन

12%

शून्य
 

डायग्नोस्टिक किट्स व रिएजेंट्स

12%

5%
 

ग्लूकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स

12%

5%
 

करेक्टिव चश्मे

12%

शून्य

वाहन हुए किफायती

पेट्रोल/हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (≤1200cc, ≤4000mm) और डीज़ल/हाइब्रिड (≤1500cc, ≤4000mm)

28%

18%
 

छोटी कारें (≤350cc)

28%

18%
 

माल ढुलाई वाहन

28%

18%

सस्ती शिक्षा

नक्शे, चार्ट, ग्लोब

12%

शून्य
 

पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल

12%

शून्य
 

एक्सरसाइज़ बुक्स, नोटबुक्स

12%

शून्य
 

रबर (इरेज़र)

12%

शून्य

इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बचत

एयर कंडीशनर

28%

18%
 

टेलीविज़न (32 इंच से बड़े – LED, LCD)

28%

18%
 

मॉनिटर व प्रोजेक्टर

28%

18%
 

डिश वॉशिंग मशीन

28%

18%

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News