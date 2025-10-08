Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कब आएगा? चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी करेगा। अभी, रिजल्ट की आधिकारिक जारी करने की तारीख और समय की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पुलिस रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, इसलिए इसे डाउनलोड करने के लिए किसी लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट पीडीएफ में सभी योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में भाग लेना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

Rajasthan Police Constable Result 2025 Kab Aayega?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का परिणाम अक्टूबर 2025 में आने की संभावना है। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसमें करीब 3.76 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस भर्ती में 9,617 कांस्टेबल पद भरे जाएंगे, जिनमें सामान्य कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर और टीएसपी क्षेत्र के पद हैं। राजस्थान पुलिस ने अभी परिणाम की तारीख नहीं बताई है, लेकिन अलग-अलग जानकारी के अनुसार यह अक्टूबर में जारी होगा। परिणाम पुलिस की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर PDF फॉर्मेट में मिलेगा, जिसमें चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे।