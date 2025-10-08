RRB NTPC Admit Card 2025
Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कब आएगा? चेक करें लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Oct 8, 2025, 15:41 IST

Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करेगी। उम्मीदवार police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस लेख में आपको बताया गया है कि रिजल्ट कब आएगा और इसे कैसे और कहां से पीडीएफ में डाउनलोड किया जा सकता है।

Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी करेगा। अभी, रिजल्ट की आधिकारिक जारी करने की तारीख और समय की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पुलिस रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, इसलिए इसे डाउनलोड करने के लिए किसी लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट पीडीएफ में सभी योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में भाग लेना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

Rajasthan Police Constable Result 2025 Kab Aayega?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का परिणाम अक्टूबर 2025 में आने की संभावना है। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसमें करीब 3.76 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस भर्ती में 9,617 कांस्टेबल पद भरे जाएंगे, जिनमें सामान्य कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर और टीएसपी क्षेत्र के पद हैं। राजस्थान पुलिस ने अभी परिणाम की तारीख नहीं बताई है, लेकिन अलग-अलग जानकारी के अनुसार यह अक्टूबर में जारी होगा। परिणाम पुलिस की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर PDF फॉर्मेट में मिलेगा, जिसमें चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे।

राजस्थान पुलिस रिजल्ट 2025 डाउनलोड कैसे करें?

राजस्थान पुलिस रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “भर्तियां और परिणाम’ सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  4. अब खुलने वाली PDF फाइल को डाउनलोड करें।

  5. इस PDF में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और अन्य जानकारी होगी।

  6. अपना रोल नंबर PDF में खोजकर चेक करें कि आपका नाम या रोल नंबर है या नहीं।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दौड़, ऊँचाई कूद, लंबी कूद, और अन्य शारीरिक परीक्षण शामिल होंगे। सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के बाद अंतिम चयन लिस्ट में शामिल किया जाएगा।


