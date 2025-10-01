Bihar STET Admit Card 2025 Date [OUT]: बिहार स्टेट एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, परीक्षा 14 अक्टूबर से

BSEB Bihar STET Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2025 के एडमिट कार्ड जारी होने की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे 11 अक्टूबर 2025 से bsebstet.org पर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परीक्षा की तिथि, समय, केंद्र और उम्मीदवार की जानकारी होती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे जल्द डाउनलोड कर लें और सभी विवरणों की जांच कर लें ताकि अंतिम समय में कोई समस्या न हो।

Bihar STET Admit Card 2025 Kab Aayega?

बिहार STET 2025 का एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 से bsebstet.org पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे इस तारीख से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, केंद्र और उम्मीदवार की जानकारी होती है। इसे समय पर डाउनलोड करना जरूरी है।