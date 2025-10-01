Bihar STET Admit Card 2025 Date [OUT]: बिहार स्टेट एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, परीक्षा 14 अक्टूबर से

BSEB Bihar STET Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2025 के एडमिट कार्ड जारी होने की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे 11 अक्टूबर 2025 से bsebstet.org पर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परीक्षा की तिथि, समय, केंद्र और उम्मीदवार की जानकारी होती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे जल्द डाउनलोड कर लें और सभी विवरणों की जांच कर लें ताकि अंतिम समय में कोई समस्या न हो।
Bihar STET Admit Card 2025 Kab Aayega?
बिहार STET 2025 का एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 से bsebstet.org पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे इस तारीख से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, केंद्र और उम्मीदवार की जानकारी होती है। इसे समय पर डाउनलोड करना जरूरी है।
Bihar STET New Exam Date 2025: बिहार एसटीईटी परीक्षा कब होगी?
बिहार STET 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड कर लें और परीक्षा की सभी जानकारी पहले से देख लें।
Bihar STET Admit Card 2025- बीएसईबी बिहार स्टेट एडमिट कार्ड हाइलाइट्स
बिहार STET 2025 उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो राज्य में माध्यमिक स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं। यह परीक्षा CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) के रूप में आयोजित होगी। परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
परीक्षा का नाम
|
बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025
|
आयोजक संस्था का नाम
|
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
|
एडमिट कार्ड जारी स्थिति
|
जारी किया जाना है
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
11 अक्टूबर 2025
|
परीक्षा तिथि
|
14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025
|
परीक्षा का माध्यम
|
ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bsebstet.org
Bihar STET Admit Card 2025 Download Kaise Kare?
अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
-
आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org खोलें।
-
“बिहार STET एडमिट कार्ड 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
-
सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखेगा।
- इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
