Bihar STET Admit Card 2025 Date [OUT]: बिहार स्टेट एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, परीक्षा 14 अक्टूबर से

By Vijay Pratap Singh
Oct 1, 2025, 13:34 IST

Bihar STET Admit Card 2025: बीएसईबी ने STET 2025 की नई परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। नई तिथियों के अनुसार, परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में 14 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक होगी। साथ ही, परीक्षा समिति ने एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख भी घोषित कर दी है। उम्मीदवार यहां एडमिट कार्ड की रिलीज डेट, डाउनलोड प्रक्रिया और परीक्षा का नया शेड्यूल देख सकते हैं।

BSEB Bihar STET Admit Card 2025 Date
BSEB Bihar STET Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2025 के एडमिट कार्ड जारी होने की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे 11 अक्टूबर 2025 से bsebstet.org पर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परीक्षा की तिथि, समय, केंद्र और उम्मीदवार की जानकारी होती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे जल्द डाउनलोड कर लें और सभी विवरणों की जांच कर लें ताकि अंतिम समय में कोई समस्या न हो।

Bihar STET Admit Card 2025 Kab Aayega?

बिहार STET 2025 का एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 से bsebstet.org पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे इस तारीख से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, केंद्र और उम्मीदवार की जानकारी होती है। इसे समय पर डाउनलोड करना जरूरी है।

Bihar STET New Exam Date 2025: बिहार एसटीईटी परीक्षा कब होगी?

बिहार STET 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड कर लें और परीक्षा की सभी जानकारी पहले से देख लें।

Bihar STET Admit Card 2025- बीएसईबी बिहार स्टेट एडमिट कार्ड हाइलाइट्स 

बिहार STET 2025 उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो राज्य में माध्यमिक स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं। यह परीक्षा CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) के रूप में आयोजित होगी। परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम

बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025

आयोजक संस्था का नाम

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

एडमिट कार्ड जारी स्थिति

जारी किया जाना है

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

11 अक्टूबर 2025

परीक्षा तिथि

14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025

परीक्षा का माध्यम

ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

आधिकारिक वेबसाइट

bsebstet.org

Bihar STET Admit Card 2025 Download Kaise Kare?

अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org खोलें।

  2. “बिहार STET एडमिट कार्ड 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

  4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखेगा।

  • इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

