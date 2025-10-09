Bihar STET Exam Centre List 2025: यहां देखें District Wise बिहार एसटीईटी परीक्षा केंद्र लिस्ट

Bihar STET Exam Centre 2025 List: BSEB ने 14 अक्टूबर से STET परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। बिहार STET 2025 का एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी होने की उम्मीद है। Candidates परीक्षा और एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट के लिए BSEB की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जा सकते हैं। जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक सक्रिय होगा, हम यहां भी सीधा लिंक दे देंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, Candidates अपना परीक्षा केंद्र देख पाएंगे। बिहार STET 2025 के लिए Registration 19 सितंबर को शुरू हुआ था और 05 अक्टूबर 2025 तक चला। यहां देखें: Bihar STET Admit Card 2025 बिहार STET परीक्षा केंद्र 2025 का विवरण बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा BSEB द्वारा 14 अक्टूबर से बिहार के कई जिलों में कंप्यूटर-आधारित मोड (ऑनलाइन) में आयोजित की जा रही है। विवरण जानकारी परीक्षा का नाम बिहार STET 2025 आयोजन करने वाली संस्था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) परीक्षा का तरीका कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (ऑनलाइन) परीक्षा की तारीखें 14 अक्टूबर 2025 से आगे एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर (संभावित) आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com

जिलेवार बिहार STET 2025 परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) 14 अक्टूबर से बिहार STET परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। यह परीक्षा 12 जिलों के लगभग 61 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। पिछले साल (2024) के अनुसार, पटना में सबसे ज्यादा 35 परीक्षा केंद्र थे, इसके बाद मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों का स्थान था। परीक्षा केंद्र की सटीक जानकारी एडमिट कार्ड में मिलेगी। जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय होगा, हम बिहार STET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक यहां दे देंगे। पटना

भोजपुर

नालंदा

गया

छपरा

वैशाली

मुजफ्फरपुर

दरभंगा

औरंगाबाद

समस्तीपुर

भागलपुर

पूर्णिया अपना बिहार STET परीक्षा केंद्र 2025 कैसे चेक करें? Candidates अपने एडमिट कार्ड से बिहार STET परीक्षा केंद्र 2025 की जांच कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी, जिसे 11 अक्टूबर से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिट कार्ड का लिंक सक्रिय होने के बाद, Candidates नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. BSEB की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं। 2. होमपेज पर, STET 2025 के लिए एडमिट कार्ड / हॉल टिकट सेक्शन खोजें। 3. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना Registration नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें। 4. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें। एडमिट कार्ड पर आपके जिले, परीक्षा स्थल का पता, रिपोर्टिंग का समय और पाली का विवरण दिया होगा। 5. एडमिट कार्ड पर छपे सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

बिहार STET 2025 परीक्षा के दिन के लिए निर्देश क्या है? BSEB ने STET परीक्षा 2025 को 14 अक्टूबर से निर्धारित किया है। Candidates को परीक्षा के दिन कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। यह निर्देश एडमिट कार्ड पर छपे होते हैं और Candidates अपना एडमिट कार्ड BSEB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें एक उम्मीदवार को याद रखना चाहिए: