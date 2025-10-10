[LIVE] Bihar STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड का Direct Link, bsebstet.org पर Active होगा लिंक

SLPRB Assam Police Result 2025
Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Oct 10, 2025, 23:05 IST

बिहार STET एडमिट कार्ड 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा STET 2025 का एडमिट कार्ड कल 11 अक्टूबर, 2025 को bsebstet.org पर जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 14 अक्टूबर से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के जरिए शुरू होगी। उम्मीदवार अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में दो पेपर होंगे, और हर श्रेणी के लिए अलग-अलग उत्तीर्ण अंक तय किए जाएंगे। बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड लिंक, डाउनलोड करने के स्टेप्स, परीक्षा शिफ्ट और समय के अलावा सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स यहां से प्राप्त करें। 

बिहार STET एडमिट कार्ड 2025
बिहार STET एडमिट कार्ड 2025

HIGHLIGHTS

  • बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड 2025 11 अक्टूबर, 2025 को BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
  • एसटीईटी 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर, 2025 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में शुरू होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, और परीक्षा केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।
  • बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए BSEB वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करना चाहिए।

Bihar STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी 2025 एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को जारी होंगे। पंजीकृत उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट, bsebstet.org पर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। बिहार बोर्ड ने उम्मीदवारों से यह अपील की है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसका पालन करें। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सही समय और तारीख के अनुसार उपस्थित होना होगा।

एसटीईटी 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से आयोजित होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे तारीख, समय और परीक्षा केंद्र दी जाएगी, जो उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।

यहां देखें: बिहार STET एडमिट कार्ड 2025

बिहार STET एडमिट कार्ड 2025 के बारे में सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज को सेव करें और रिफ्रेश करें:-

  • Oct 10, 2025, 23:05 IST

    बिहार STET (State Teacher Eligibility Test) एडमिट कार्ड पर उल्लिखित विवरण

    उम्मीदवार का नाम (Candidate’s Name)

    रोल नंबर (Roll Number)

    रजिस्ट्रेशन नंबर / आवेदन संख्या (Registration/Application Number)

    परीक्षा तिथि (Date of Examination)

    परीक्षा समय (Time of Examination)

    रिपोर्टिंग समय (Reporting Time)

    परीक्षा केंद्र का नाम (Exam Centre Name)

    परीक्षा केंद्र का पता (Exam Centre Address)

    उम्मीदवार की फोटो (Candidate’s Photograph)

    उम्मीदवार के हस्ताक्षर (Candidate’s Signature)

    परीक्षा की श्रेणी / विषय (Subject/Category of Exam)

    महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions

  • Oct 10, 2025, 21:02 IST

    बिहार STET एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा STET 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं:

    1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
      bsebstet.com पर जाएं।

    2. ‘STET 2025 Admit Card’ लिंक पर क्लिक करें
      होमपेज पर या नवीनतम अपडेट सेक्शन में एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा।

    3. लॉगिन करें

      • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और

      • डेट ऑफ बर्थ (जन्म तिथि) या पासवर्ड दर्ज करें।
        फिर "Submit" बटन पर क्लिक करें।

    4. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें
      आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा। उसे PDF में डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट ले लें।

