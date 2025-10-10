[LIVE] Bihar STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड का Direct Link, bsebstet.org पर Active होगा लिंक

Bihar STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी 2025 एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को जारी होंगे। पंजीकृत उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट, bsebstet.org पर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। बिहार बोर्ड ने उम्मीदवारों से यह अपील की है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसका पालन करें। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सही समय और तारीख के अनुसार उपस्थित होना होगा।

एसटीईटी 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से आयोजित होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे तारीख, समय और परीक्षा केंद्र दी जाएगी, जो उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।

यहां देखें: बिहार STET एडमिट कार्ड 2025

