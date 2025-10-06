DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: डीएसएसएसबी टीजीटी टीचर के 5346 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से टीजीटी टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत कुल 5346 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

डीएसएसएसबी की ओर से विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत कुल 5346 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं: