Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Focus
Quick Links

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: डीएसएसएसबी टीजीटी टीचर के 5346 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

By Priyanka Pal
Oct 6, 2025, 12:59 IST

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: डीएसएसएसबी टीजीटी टीचर के 5346 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 9 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे लेख में दिए गए नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025
DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से टीजीटी टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत कुल 5346 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

संबंधित भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। 

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

डीएसएसएसबी की ओर से विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली गई है। जिसके तहत कुल 5346 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

डीएसएसएसबी टीजीटी टीचर भर्ती 2025

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में डीएसएसएसबी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स दी गई है, जिसमें आवेदन करने की तिथि से लेकर अंतिम तिथि का विवरण आसानी से चेक कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)

पद का नाम 

टीजीटी शिक्षक भर्ती (ग्रुप बी)

पदों की संख्या 

5346

आवेदन करने की तिथि 

9 अक्टूबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

7 नवंबर, 2025

आयु सीमा 

33 वर्ष

आवेदन शुल्क 

  • सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये

चयन प्रक्रिया 

लिखित परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://dsssb.delhi.gov.in/

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता

डीएसएसएसबी टीजीट शिक्षक भर्ती 2025 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन/मास्टर डिग्री के साथ प्रशिक्षण शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता और CTET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

DSSSB TGT Teacher Vacancy 2025: श्रेणीवार रिक्तियां 

नीचे टेबल में सभी विषयों के साथ - साथ श्रेणीवार रिक्त पदों को देखें:

पोस्ट नाम

लिंग

UR

EWS

OBC

SC

ST

कुल

PwBD

टीजीटी मैथ्स 

पुरुष

319

106

158

127

34

744

52

महिला

194

65

116

1

0

376

51

टीजीटी इंग्लिश 

पुरुष

321

126

263

140

19

869

44

महिला

20

42

31

8

3

104

27

टीजीटी सोशल साइंस 

पुरुष

178

36

609

31

5

310

11

महिला

54

10

21

6

1

92

4

टीजीटी नेचुरल साइंस 

पुरुष

306

71

116

84

53

630

33

महिला

220

72

120

56

34

502

40

टीजीटी हिंदी

पुरुष

274

43

63

38

02

420

18 

महिला

37

14

43

14

28

136

14

टीजीटी संस्कृत

पुरुष

34

78

165

55

10

342

25

महिला

106

51

181

55

23

416

34

टीजीटी उर्दू

पुरुष

0

14

28

1

2

45

3

महिला

0

35

81

0

0

116

9

टीजीटी पंजाबी

पुरुष

0

17

46

4

0

67

3

महिला

0

39

103

18

0

160

12

टीजीटी ड्राइंग टीचर

0

7

0

6

2

0

15

1

टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर

0

0

0

0

2

0

02

0

कुल रिक्त पद 

2070

1601

642

214

819

5346

381

Check:


SSC CGL Re Exam 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News