SSC CGL Re Exam 2025: जारी हुई रि-एग्जाम की सिटी स्लिप, यहां ssc.gov.in से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Oct 6, 2025, 11:39 IST

SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी की ओर से सीजीएल परीक्षा में प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए परीक्षाओं को दोबारा करने का निर्णय लिया है। सिटी स्लिप जारी कर दी गई है, जिसे उम्मीदवार लेख में दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। 

SSC CGL Re Exam 2025

SSC CGL Re Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जाम में जो उम्मीदवार शामिल नहीं हो पाए थे, वे अब 14 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहे रि-एग्जाम में बैठ सकते हैं। कुछ उम्मीदवार मुंबई आग की घटना के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे, जबकि अन्य तकनीकी व्यवधानों से प्रभावित हुए थे।

उम्मीदवार  एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर अपनी सिची इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आयोग की ओर से प्रभावित हुए उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित करेगा। 

SSC CGL Re Exam 2025: लिंक 

एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम में 28 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रशन किया था और 13.5 लाख उम्मीदवारों ने 15 दिनों में 45 शिफ्ट में 126 शहरों के 255 केंद्रों पर परीक्षा दी थी। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के जरिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

एसएससी सीजीएल रि-एग्जाम 2025

जल्द  

SSC CGL Re Exam 2025: एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे?

एसएससी को विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं के संबंध में 18,000 से अधिक फीडबैक प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर, 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट पर उम्मीदवार लॉगिन करने के बाद उपलब्ध होंगे।

SSC CGL Re Exam 2025: सिटी स्लिप डाउनलोड कैसे करें?

14 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहे रि-एग्जाम में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी। प्रभावित हुए उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप नीचे दिए गए स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 3 अब SSC CGL Re Exam 2025 City Slip पर क्लिक करें।

स्टेप 4 सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

