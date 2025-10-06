SSC CGL Re Exam 2025: जारी हुई रि-एग्जाम की सिटी स्लिप, यहां ssc.gov.in से करें डाउनलोड

SSC CGL Re Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जाम में जो उम्मीदवार शामिल नहीं हो पाए थे, वे अब 14 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहे रि-एग्जाम में बैठ सकते हैं। कुछ उम्मीदवार मुंबई आग की घटना के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे, जबकि अन्य तकनीकी व्यवधानों से प्रभावित हुए थे।

उम्मीदवार एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर अपनी सिची इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आयोग की ओर से प्रभावित हुए उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित करेगा।

SSC CGL Re Exam 2025: लिंक

एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम में 28 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रशन किया था और 13.5 लाख उम्मीदवारों ने 15 दिनों में 45 शिफ्ट में 126 शहरों के 255 केंद्रों पर परीक्षा दी थी। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के जरिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं: