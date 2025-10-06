Breaking News

UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश सरकार 2025 में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की बड़ी भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 69,206 पद भरे जाएंगे, जिसमें 7,952 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के और 61,254 सहायिकाओं के पद शामिल हैं। सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आयोजित करेगा। इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन के लिए पात्र हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक निर्धारित की गई है। यहां देखें: Bihar Police Constable Bharti 2025 यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन और अधिकारिक वेबसाइट क्या है? आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार upanganwadibharti.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल पर जिला स्तर पर रिक्त पदों की जानकारी भी दी जाएगी। अभी तक आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं, परन्तु पोर्टल जल्द ही सक्रिय होगा और आधिकारिक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

UP Anganwadi Bharti 2025 के लिए आयु-सीमा क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका पदों के लिए केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदिका की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को आयु सीमा में छूट मिलेगी। 50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं आवेदन नहीं कर सकेंगी। UP Anganwadi Bharti 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास निर्धारित की गई है। यानी आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। सभी पदों के लिए केवल महिलाएं ही पात्र होंगी। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 में वरीयता और चयन प्रक्रिया क्या है? भर्ती में उन महिलाओं को वरीयता दी जाएगी जो 12वीं पास हैं। इसके अलावा, आयु सीमा के अनुसार योग्य उम्मीदवार ही अंतिम चयन में शामिल होंगे। पदों की संख्या और विवरण जिला स्तर पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे उम्मीदवार अपने जिले के पदों की जानकारी प्राप्त कर सकें। भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय के अंतर्गत होगी।