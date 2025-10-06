UP Board 9th Home Science Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गृह विज्ञान कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के गृह विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को एक सुव्यवस्थित जीवन शैली और घर तथा परिवार के प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों से परिचित कराता है। यह विषय छात्रों के लिए बेहद व्यावहारिक और उपयोगी है, जो उन्हें दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने और अपने संसाधनों (समय, ऊर्जा और धन) का बुद्धिमानी से उपयोग करने का कौशल सिखाता है।

इस पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण का महत्व, कपड़ों की देखभाल और गृह व्यवस्था जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वस्थ आदतें अपनाने, साक्षरता और साधन प्रबंधन के महत्व को समझने में मदद करना है, ताकि वे एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार का आधार बन सकें। यह विषय छात्रों को भविष्य में जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनने के लिए तैयार करता है।