UP Board 9th Home Science Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गृह विज्ञान कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के गृह विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को एक सुव्यवस्थित जीवन शैली और घर तथा परिवार के प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों से परिचित कराता है। यह विषय छात्रों के लिए बेहद व्यावहारिक और उपयोगी है, जो उन्हें दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने और अपने संसाधनों (समय, ऊर्जा और धन) का बुद्धिमानी से उपयोग करने का कौशल सिखाता है।
इस पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण का महत्व, कपड़ों की देखभाल और गृह व्यवस्था जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वस्थ आदतें अपनाने, साक्षरता और साधन प्रबंधन के महत्व को समझने में मदद करना है, ताकि वे एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार का आधार बन सकें। यह विषय छात्रों को भविष्य में जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनने के लिए तैयार करता है।
UP Board Class 9: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 9वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
गृह विज्ञान
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
हाई स्कूल - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 9 Home Science Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 9 Home Science Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया गृह विज्ञान पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
