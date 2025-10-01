UP Board 9th Hindi Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति और साहित्य की आत्मा है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को केवल भाषा कौशल तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें हिंदी साहित्य (गद्य और पद्य) की समृद्ध विरासत, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के परिचय और व्याकरण के मूलभूत नियमों से अवगत कराता है।
इसका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति, सोचने-समझने की क्षमता और उच्च नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना है। यह विषय छात्रों को दैनिक जीवन में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए तैयार करता है, जिससे वे भाषा को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए भविष्य की शैक्षिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। यह पाठ्यक्रम उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने में मदद करता है।
UP Board Class : Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 9वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
हिंदी
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
हाई स्कूल - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 9 Hindi Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 9 Hindi Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
