UP Board 9th Hindi Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति और साहित्य की आत्मा है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को केवल भाषा कौशल तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें हिंदी साहित्य (गद्य और पद्य) की समृद्ध विरासत, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के परिचय और व्याकरण के मूलभूत नियमों से अवगत कराता है।

इसका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति, सोचने-समझने की क्षमता और उच्च नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना है। यह विषय छात्रों को दैनिक जीवन में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए तैयार करता है, जिससे वे भाषा को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए भविष्य की शैक्षिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। यह पाठ्यक्रम उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने में मदद करता है।