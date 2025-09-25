UP Board 9th Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP 9th Syllabus 2025-26: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का सिलेबस जारी कर दिया है। यह सिलेबस छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 9वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की तैयारी का पहला आधार होती है। इस कक्षा से ही छात्रों को यह समझ आना शुरू हो जाता है कि आने वाले वर्षों में किन-किन विषयों पर अधिक ध्यान देना है। सिलेबस की मदद से छात्रों को अध्यायवार जानकारी मिलती है कि किस विषय में कौन-से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस हिस्से को परीक्षा में शामिल किया जाएगा।
इस लेख में कक्षा 9वीं के सभी विषयों का सिलेबस पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, जिसे छात्र मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ फाइलें छात्रों को परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में मदद करेंगी और साथ ही उन्हें समय प्रबंधन में भी सहायक होंगी।
Key Highlights: यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं सिलेबस 2025-26
|
पॉइंट
|
विवरण
|
बोर्ड
|
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)
|
कक्षा
|
9वीं
|
प्रमुख विषय
|
हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा
|
परीक्षा का माध्यम
|
ऑफलाइन (लिखित परीक्षा)
UP 9वीं पाठ्यक्रम 2025-26: UP Board 9th Syllabus 2025-26
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 9 का पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें
|
Subject Code
|
Subjects
|
Download PDF
|
901 -
|
Hindi
|
917 -
|
English
|
928 -
|
Maths
|
930 -
|
Home science
|
931 -
|
Science
|
932 -
|
Social Science
|
941 -
|
Computer
|
942 -
|
Human science
|
944 -
|
Moral Sports and Physical Education
|
971 -
|
Retail Trading
|
972 -
|
Security
|
973 -
|
Automobile
|
974 -
|
IT-ITES
|
Other Subjects
आधिकारिक वेबसाइट से यूपी बोर्ड 9वी सिलेबस कैसे डाउनलोड करें?
यदि छात्र सीधे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स अपनाएं:
-
सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
-
होमपेज पर मौजूद "सिलेबस" (Syllabus) लिंक पर क्लिक करें।
-
अब कक्षा 9वीं (Class 9) का चयन करें।
-
सभी विषयों का सिलेबस पीडीएफ के रूप में स्क्रीन पर आ जाएगा।
-
आप इन्हें अपने मोबाइल/कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए सेव भी कर सकते हैं।
यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं सिलेबस 2025-26 छात्रों की पढ़ाई की दिशा तय करने के लिए बेहद अहम है। इस लेख में सभी विषयों का सिलेबस पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, जिसे छात्र मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट से भी इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सिलेबस देख लें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें।
