Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Focus
Quick Links

UP Board 9th Computer Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कंप्यूटर कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

By Apeksha Agarwal
Oct 7, 2025, 14:24 IST

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 9 का पाठ्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। छात्र अब सभी मुख्य विषयों के लिए पीडीएफ पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। यह लेख यूपी बोर्ड कंप्यूटर पाठ्यक्रम परीक्षाओं के लिए अद्यतन परीक्षा पैटर्न का व्यापक विवरण प्रदान करता है।

Add as a preferred source on Google
Join us

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के कंप्यूटर विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को डिजिटल युग के इस अनिवार्य उपकरण के मूलभूत सिद्धांतों और अनुप्रयोगों से परिचित कराने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य छात्रों में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी समझ विकसित करना है।

इस पाठ्यक्रम में कंप्यूटर का परिचय, इनपुट/आउटपुट डिवाइसेज, डेटा प्रतिनिधित्व, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (MS Office) जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक ज्ञान शामिल है। यह विषय छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से साक्षर बनाता है, जिससे वे सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें और अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

UP Board Class 9: Key Highlights 2025-26

परीक्षा संचालक

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश

यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम

यूपीएमएसपी (UPMSP)

परीक्षा का नाम

यूपी 9वीं बोर्ड परीक्षा 2026

विषय

कंप्यूटर

शैक्षणिक वर्ष

2025-26

परीक्षा

ऑफ़लाइन

यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट

upmsp.edu.in

सिलेबस

हाई स्कूल - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड

बोर्ड

राज्य बोर्ड

CHECK: UP Board Class 9 Syllabus 2025-26: All Subjects

UP Board Class 9 Computer Syllabus 2025-26

परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:

Screenshot 2025-10-07 105345

Screenshot 2025-10-07 105356

UP Board Class 9 Computer Syllabus 2025-26: Download PDF

छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया कंप्यूटर पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।

Also Check:

UP Board Class 9 English Syllabus 2025-26

UP Board Class 9 Hindi Syllabus 2025-26

UP Board Class 9 Maths Syllabus 2025-26

UP Board Class 9 Home Science Syllabus 2025-26

Apeksha Agarwal
Apeksha Agarwal

Content Writer

Apeksha Agarwal, a passionate and aspiring journalist, is dedicated to delivering impactful stories and insightful reports. As an education beat writer, she focuses on providing well-researched and engaging news content. Apeksha's strong foundation in journalism and media is complemented by her creativity, dedication, and attention to detail. Her goal is to inform and inspire audiences through meaningful narratives while continuously adapting to the ever-changing media landscape. She can be reached at apeksha.agarwal@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News