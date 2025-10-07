UP Board 9th Computer Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कंप्यूटर कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के कंप्यूटर विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को डिजिटल युग के इस अनिवार्य उपकरण के मूलभूत सिद्धांतों और अनुप्रयोगों से परिचित कराने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य छात्रों में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी समझ विकसित करना है।

इस पाठ्यक्रम में कंप्यूटर का परिचय, इनपुट/आउटपुट डिवाइसेज, डेटा प्रतिनिधित्व, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (MS Office) जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक ज्ञान शामिल है। यह विषय छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से साक्षर बनाता है, जिससे वे सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें और अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।