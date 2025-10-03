UP Board 9th Maths Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गणित कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के गणित विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों में तार्किक और क्रमबद्ध (Logical and Systematic) सोच की नींव डालने पर केंद्रित है, जो किसी भी वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए आवश्यक है। इसमें संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry) और सांख्यिकी (Statistics) जैसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण खंडों को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को गणितीय सिद्धांतों को दैनिक जीवन की समस्याओं में लागू करना सिखाना है, जिससे वे विषय को केवल एक अमूर्त विषय के बजाय एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में देख सकें। यह विषय न केवल उन्हें अगली कक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता (Analytical Ability) को भी बढ़ाता है।

UP Board Class 9: Key Highlights 2025-26