UP Board 9th Maths Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गणित कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के गणित विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों में तार्किक और क्रमबद्ध (Logical and Systematic) सोच की नींव डालने पर केंद्रित है, जो किसी भी वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए आवश्यक है। इसमें संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry) और सांख्यिकी (Statistics) जैसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण खंडों को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को गणितीय सिद्धांतों को दैनिक जीवन की समस्याओं में लागू करना सिखाना है, जिससे वे विषय को केवल एक अमूर्त विषय के बजाय एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में देख सकें। यह विषय न केवल उन्हें अगली कक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता (Analytical Ability) को भी बढ़ाता है।
UP Board Class 9: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 9वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
गणित
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
हाई स्कूल - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 9 Maths Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 9 Maths Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया गणित पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
