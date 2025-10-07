UP Board 9th Social Science Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को एक जिम्मेदार और जानकार नागरिक बनने के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित है। यह चार प्रमुख विषयों—इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को एकीकृत करता है।
इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं, भारत के भौतिक स्वरूप, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों और अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढाँचों की व्यापक समझ प्रदान करना है। यह विषय छात्रों में आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis), सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें एक सक्रिय और सूचित सदस्य के रूप में समाज में योगदान करने के लिए भी सशक्त बनाता है।
UP Board Class 9: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 9वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
सामाजिक विज्ञान
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
हाई स्कूल - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 9 Social Science Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 9 Social Science Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
