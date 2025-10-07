UP Board 9th Social Science Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को एक जिम्मेदार और जानकार नागरिक बनने के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित है। यह चार प्रमुख विषयों—इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को एकीकृत करता है।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं, भारत के भौतिक स्वरूप, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों और अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढाँचों की व्यापक समझ प्रदान करना है। यह विषय छात्रों में आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis), सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें एक सक्रिय और सूचित सदस्य के रूप में समाज में योगदान करने के लिए भी सशक्त बनाता है।