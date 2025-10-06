UP Board 9th Science Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) के मौलिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना है।

इस पाठ्यक्रम में हमारे आस-पास के पदार्थ, गति के नियम, जीवन की मौलिक इकाई, और प्राकृतिक संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। यह छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें प्रयोगों और प्रेक्षणों (Observations) के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे वैज्ञानिक ज्ञान को दैनिक जीवन की घटनाओं से जोड़ सकें। यह विषय भविष्य में विज्ञान से संबंधित किसी भी स्ट्रीम या करियर के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार करता है।