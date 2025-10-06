UP Board 9th Science Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 9 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) के मौलिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना है।
इस पाठ्यक्रम में हमारे आस-पास के पदार्थ, गति के नियम, जीवन की मौलिक इकाई, और प्राकृतिक संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। यह छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें प्रयोगों और प्रेक्षणों (Observations) के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे वैज्ञानिक ज्ञान को दैनिक जीवन की घटनाओं से जोड़ सकें। यह विषय भविष्य में विज्ञान से संबंधित किसी भी स्ट्रीम या करियर के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार करता है।
UP Board Class 9: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 9वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
विज्ञान
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
हाई स्कूल - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 9 Science Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 9 Science Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया विज्ञान पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
