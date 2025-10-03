Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट कब आएगा?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Breaking News

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड जल्द ही राजस्थान पटवारी परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी करेगा। इस परीक्षा में प्रदेशभर से 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और अब सभी को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। आरएसएसबी ने पटवारी के 3705 पदों पर भर्ती के लिए 17 अगस्त 2025 को लिखित परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की। Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 Patwari Result 2025 Latest Update: RSSB बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने दी जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दीपावली के बाद ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा में काफी आपत्तियां आई हैं। इन आपत्तियों की जांच और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। हालांकि, बोर्ड की कोशिश है कि परिणाम जल्दी घोषित किए जाएं।

आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में हुई थी। इसमें कुल 3705 पदों पर भर्ती निकली है। परीक्षा में लगभग 6.76 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो कुल उपस्थिति का करीब 88.88% रहा। अब सभी उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। Rajasthan Patwari Result 2025 Kab Aayega? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अभी तक पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट की सटीक तारीख घोषित नहीं की है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार, रिजल्ट की घोषणा दीपावली के बाद ही की जाएगी। उम्मीद है कि परिणाम नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। क्यों लग रही है देरी? परीक्षा में बड़ी संख्या में आपत्तियां (objections) आई हैं।

इन आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी।

उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट को लेकर काम तेजी से चल रहा है और कोशिश है कि परिणाम ज्यादा देर तक न टलें। पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में हुई थी। इसमें लगभग 6.76 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। कुल 3705 पदों पर भर्ती निकाली गई है।