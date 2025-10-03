RRB ALP Result 2025 OUT!
Focus
Quick Links
Breaking News

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट कब आएगा?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Oct 3, 2025, 09:06 IST

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम rssb.rajasthan.gov.in पर जारी करेगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। राजस्थान पटवारी रिजल्ट कब घोषित होगा, इसे कहां और किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है – इससे जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी यहां उपलब्ध होगी।

Add as a preferred source on Google
Join us
Rajasthan Patwari Result 2025
Rajasthan Patwari Result 2025

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड जल्द ही राजस्थान पटवारी परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी करेगा। इस परीक्षा में प्रदेशभर से 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और अब सभी को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। आरएसएसबी ने पटवारी के 3705 पदों पर भर्ती के लिए 17 अगस्त 2025 को लिखित परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की।

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025

Patwari Result 2025 Latest Update: RSSB बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने दी जानकारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दीपावली के बाद ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा में काफी आपत्तियां आई हैं। इन आपत्तियों की जांच और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। हालांकि, बोर्ड की कोशिश है कि परिणाम जल्दी घोषित किए जाएं।

आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में हुई थी। इसमें कुल 3705 पदों पर भर्ती निकली है। परीक्षा में लगभग 6.76 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो कुल उपस्थिति का करीब 88.88% रहा। अब सभी उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

Rajasthan Patwari Result 2025 Kab Aayega?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अभी तक पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट की सटीक तारीख घोषित नहीं की है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार, रिजल्ट की घोषणा दीपावली के बाद ही की जाएगी। उम्मीद है कि परिणाम नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है।

क्यों लग रही है देरी?

  • परीक्षा में बड़ी संख्या में आपत्तियां (objections) आई हैं।

  • इन आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी।

  • उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट को लेकर काम तेजी से चल रहा है और कोशिश है कि परिणाम ज्यादा देर तक न टलें। पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में हुई थी। इसमें लगभग 6.76 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। कुल 3705 पदों पर भर्ती निकाली गई है।

RSMSSB Patwari Result 2025: रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी होगी घोषित

राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही ऑनलाइन जारी होगा। उम्मीदवार rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी होगी। मेरिट लिस्ट में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने कट ऑफ अंक या उससे ज्यादा स्कोर किया है। इन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

Rajasthan Patwari Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के आसान चरण यहां से प्राप्त करें:

  1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. वेबसाइट के होमपेज पर "Rajasthan Patwari Result 2025" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

  3. अपनी विवरण जैसे रोल नंबर और जन्म तारीख (Date of Birth) भरें।

  4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  5. आपके स्क्रीन पर राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 दिखाई देगा।

  6. रिजल्ट को ध्यान से देखें और डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।

  7. भविष्य के लिए रिजल्ट की हार्ड कॉपी प्रिंट कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News