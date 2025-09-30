BSSC Inter Level Vacancy 2025: बिहार इंटर लेवल भर्ती, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका

Breaking News

BSSC Inter Level Vacancy 2025: बिहार सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BSSC) ने इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अवसर 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में कुल 23,175 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है, जिससे युवाओं की इस भर्ती में भागीदारी बढ़ेगी। BSSC Inter Level Bharti 2025: पदों में वृद्धि बीएसएससी ने हाल ही में सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए पदों की संख्या 12,199 से बढ़ाकर 23,175 कर दी है। इस वृद्धि के बाद कुल 10,976 अतिरिक्त पद उपलब्ध हो गए हैं। यह उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत और अवसर लेकर आया है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। BSSC Inter Level Vacancy 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर, 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी विवरण ऑनलाइन आवेदन शुरू 15 अक्टूबर, 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 Bihar SSC Inter Level Vacancy 2025: इस भर्ती के लिए कौन पात्र है? बिहार सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा 2025 के लिए योग्यता और आयु सीमा संबंधी जानकारी निम्नलिखित है: शैक्षणिक योग्यता:

उम्मीदवार ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो। आयु सीमा: न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु:

सामान्य वर्ग: 37 वर्ष



ओबीसी व सामान्य वर्ग की महिलाएँ: 40 वर्ष



एससी/एसटी वर्ग: 42 वर्ष दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए छूट:



दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। BSSC Inter Level Vacancy 2025 Details: कितने पदों पर होगी भर्ती? बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने इंटर लेवल भर्ती 2025 (विज्ञापन संख्या 02/23) के तहत विभिन्न विभागों में 23,175 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नीचे तालिका में विभागवार पदों की जानकारी दी गई है। पद का नाम सामान्य वर्ग आरक्षित वर्ग लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) 22,072 7,124 क्लर्क-कम-टाइपिस्ट 4 1 जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर 534 81 एनिमल हसबैंडरी हेल्पर 549 184 बेंच क्लर्क 16 4 कुल 23,175 7,394 Bihar SSC Inter Level Vacancy 2025 Notification PDF बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती में कुल 23,175 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें पहले के 12,199 पदों में 10,976 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं।