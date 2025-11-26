EMRS Exam Schedule 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ परीक्षा शेड्यूल PDF देखें

EMRS Exam Date 2025: NESTS ने 21 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक नोटिस के जरिए EMRS परीक्षा तिथि 2025 की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब, NESTS ने पूरे भारत के EMRS स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के अलग-अलग पदों के लिए EMRS परीक्षा शेड्यूल 2025 का नोटिस जारी किया है। EMRS ने प्रिंसिपल, PGTs, TGTs, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जैसे कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है। EMRS परीक्षा शेड्यूल 2025 EMRS ESSE का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। NESTS, EMRS स्कूलों में कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए लगभग 7,267 Candidates की भर्ती करेगा। आवेदन पोर्टल 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 तक खुला रहा। परीक्षा Offline मोड में आयोजित की जाएगी। Habits of Confident People: कॉन्फिडेंट लोगों में होती हैं, ये 5 आदतें

EMRS 2025 पद-वार परीक्षा शेड्यूल NESTS को पूरे भारत में EMRS के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों भूमिकाओं के लिए Candidates की भर्ती करनी है। NESTS ने अब EMRS की विस्तृत परीक्षा शेड्यूल 2025 के लिए नोटिस जारी किया है। पदों के अनुसार परीक्षा का शेड्यूल नीचे देखें: परीक्षा तिथि पदों परीक्षा समय 13.12.2025 प्रधानाचार्य दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक 13.12.2025 लेखाकार दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक 14.12.2025 पीजीटी सुबह 9:00 बजे से 11:30 बजे तक 14.12.2025 टीजीटी और विविध शिक्षक दोपहर 14:30 से शाम 17:00 बजे तक 21.12.2025 छात्रावास वार्डन सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक 21.12.2025 महिला स्टाफ नर्स सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक 21.12.2025 जूनियर सचिवालय सहायक दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक 21.12.2025 लैब अटेंडेंट दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक