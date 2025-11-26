EMRS Exam Schedule 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ परीक्षा शेड्यूल PDF देखें

Bihar DELEd Result 2025 OUT
By Priyanka Pal
Nov 26, 2025

EMRS Exam Date 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने 25 नवंबर 2025 को EMRS (एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल) स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (SSE) का शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए परीक्षा 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। EMRS परीक्षा शेड्यूल, परीक्षा के समय और अन्य जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।

EMRS Exam Schedule 2025
EMRS Exam Schedule 2025

EMRS Exam Date 2025: NESTS ने 21 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक नोटिस के जरिए EMRS परीक्षा तिथि 2025 की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब, NESTS ने पूरे भारत के EMRS स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के अलग-अलग पदों के लिए EMRS परीक्षा शेड्यूल 2025 का नोटिस जारी किया है। EMRS ने प्रिंसिपल, PGTs, TGTs, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जैसे कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है।

EMRS परीक्षा शेड्यूल 2025

EMRS ESSE का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। NESTS, EMRS स्कूलों में कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए लगभग 7,267 Candidates की भर्ती करेगा। आवेदन पोर्टल 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 तक खुला रहा। परीक्षा Offline मोड में आयोजित की जाएगी।

EMRS 2025 पद-वार परीक्षा शेड्यूल

NESTS को पूरे भारत में EMRS के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों भूमिकाओं के लिए Candidates की भर्ती करनी है। NESTS ने अब EMRS की विस्तृत परीक्षा शेड्यूल 2025 के लिए नोटिस जारी किया है। पदों के अनुसार परीक्षा का शेड्यूल नीचे देखें:

परीक्षा तिथि

पदों

परीक्षा समय

13.12.2025

प्रधानाचार्य

दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक

13.12.2025

लेखाकार

दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक

14.12.2025

पीजीटी

सुबह 9:00 बजे से 11:30 बजे तक

14.12.2025

टीजीटी और विविध शिक्षक

दोपहर 14:30 से शाम 17:00 बजे तक

21.12.2025

छात्रावास वार्डन

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

21.12.2025

महिला स्टाफ नर्स

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

21.12.2025

जूनियर सचिवालय सहायक

दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक

21.12.2025

लैब अटेंडेंट

दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक

EMRS 2025 परीक्षा शेड्यूल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें

Candidates यहां दिए गए लिंक से EMRS 2025 परीक्षा शेड्यूल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यह आधिकारिक लिंक है, जिसे NESTS की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया है। अब Candidates को अपनी तैयारी में तेजी लानी होगी।

ईएमआरएस परीक्षा अनुसूची 2025

यहां से डाउनलोड करें

EMRS 2025 जरूरी निर्देश और रिपोर्टिंग का समय

Candidates को दिए गए परीक्षा शहर की जानकारी परीक्षा से 15 दिन पहले उनके एप्लीकेशन लॉगिन में दिखाई देगी। उस समय, Candidates अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके शहरों का नाम नोट कर सकते हैं।

परीक्षा केंद्र की जानकारी वाला एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले Candidates के एप्लीकेशन लॉगिन में उपलब्ध होगा। उस समय, Candidates अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आवेदन किए गए पदों के अनुसार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

