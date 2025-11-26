EMRS Exam Schedule 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ परीक्षा शेड्यूल PDF देखें

EMRS Exam Date 2025: NESTS ने 21 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक नोटिस के जरिए EMRS परीक्षा तिथि 2025 की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब, NESTS ने पूरे भारत के EMRS स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के अलग-अलग पदों के लिए EMRS परीक्षा शेड्यूल 2025 का नोटिस जारी किया है। EMRS ने प्रिंसिपल, PGTs, TGTs, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जैसे कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है।
EMRS परीक्षा शेड्यूल 2025
EMRS ESSE का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। NESTS, EMRS स्कूलों में कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए लगभग 7,267 Candidates की भर्ती करेगा। आवेदन पोर्टल 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 तक खुला रहा। परीक्षा Offline मोड में आयोजित की जाएगी।
EMRS 2025 पद-वार परीक्षा शेड्यूल
NESTS को पूरे भारत में EMRS के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों भूमिकाओं के लिए Candidates की भर्ती करनी है। NESTS ने अब EMRS की विस्तृत परीक्षा शेड्यूल 2025 के लिए नोटिस जारी किया है। पदों के अनुसार परीक्षा का शेड्यूल नीचे देखें:
|
परीक्षा तिथि
|
पदों
|
परीक्षा समय
|
13.12.2025
|
प्रधानाचार्य
|
दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक
|
13.12.2025
|
लेखाकार
|
दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक
|
14.12.2025
|
पीजीटी
|
सुबह 9:00 बजे से 11:30 बजे तक
|
14.12.2025
|
टीजीटी और विविध शिक्षक
|
दोपहर 14:30 से शाम 17:00 बजे तक
|
21.12.2025
|
छात्रावास वार्डन
|
सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक
|
21.12.2025
|
महिला स्टाफ नर्स
|
सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक
|
21.12.2025
|
जूनियर सचिवालय सहायक
|
दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक
|
21.12.2025
|
लैब अटेंडेंट
|
दोपहर 14:30 से शाम 4:30 बजे तक
EMRS 2025 परीक्षा शेड्यूल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें
Candidates यहां दिए गए लिंक से EMRS 2025 परीक्षा शेड्यूल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यह आधिकारिक लिंक है, जिसे NESTS की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया है। अब Candidates को अपनी तैयारी में तेजी लानी होगी।
|
ईएमआरएस परीक्षा अनुसूची 2025
EMRS 2025 जरूरी निर्देश और रिपोर्टिंग का समय
Candidates को दिए गए परीक्षा शहर की जानकारी परीक्षा से 15 दिन पहले उनके एप्लीकेशन लॉगिन में दिखाई देगी। उस समय, Candidates अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके शहरों का नाम नोट कर सकते हैं।
परीक्षा केंद्र की जानकारी वाला एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले Candidates के एप्लीकेशन लॉगिन में उपलब्ध होगा। उस समय, Candidates अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आवेदन किए गए पदों के अनुसार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
