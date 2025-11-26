Bihar DELEd Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

Habits of Confident People: कॉन्फिडेंट लोगों में होती हैं, ये 5 आदतें

By Priyanka Pal
Nov 26, 2025, 12:44 IST

Habits of Confident People: क्या आप भी लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं या कभी - कभी अपनी बात दूसरों के सामने रखने से डर जाते हैं? कोई बात नहीं आज से आप भी बन जाएंगे कॉन्फिडेंट क्योंकि आज लेख में हम बात करेंगे आत्मविश्वासी लोगों के बारे में। जो दूसरों के बारे में ना सोचकर, सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
Habits of highly confident people
Habits of highly confident people

Habits of highly confident people: कॉन्फिडेंस खुद के अंदर जगाने से पहले आपको पहले यह जानना जरूरी है कि आत्मविश्वास खुद को साबित करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। और ना ही दूसरों से आगे निकलने के बारे में है। बल्कि यह अपने मूल्यों के साथ अपने काम, आदतों और लोगों के बीच खुद को प्रस्तुत करने के बारे में है। क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग असफलताओं से नहीं डरते, वे दूसरों के फीडबैक को पॉजिटिव रूप में लेना जानते हैं। वे जानते हैं कि कॉन्फिडेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास ना हो। बल्कि यह एक स्किल है जिसे आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं। आज इस लेख में जानिए कॉन्फिडेंट लोगों में पाई जाने वाली 5 सबसे बेहतरीन आदतों के बारे में, जिन्हें आप भी अपने अंदर आसानी से विकसित कर सकते हैं। 

कॉन्फिडेंस लोगों में पाई जाने वाली 5 सबसे बेहतरीन आदतें

चार लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से ना बोल पाने की समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हम में से कई लोग कॉन्फिडेंट की कमी, शर्मीले स्वभाव या दूसरों के जजमेंट के डर के कारण खुलकर बोल नहीं पाते। कभी - कभी तो हाथ कांपने लगते हैं और बोलना शुरू करने से पहले दिमाग में खाली-सा महसूस होने लगता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि डर कोई स्थायी कमजोरी नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस, पॉजिटिव थिंकिंग और सही तरीकों की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर छिपे कॉन्फिडेंट को बाहर ला सकता है। यह लेख आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी झिझक को ताकत में बदलकर लोगों के सामने बेझिझक और प्रभावी तरीके से बोलना शुरू कर सकते हैं। पढ़िए कॉन्फिडेंस लोगों की 5 आदतें - 

खुद पर विश्वास रखना

कॉन्फिडेंट लोग कभी भी खुद पर विश्वास रखना कम नहीं करते, वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। वे बहाने बनाने या अपने आसपास के लोगों को दोष देने के बजाए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। दूसरों के जज करने का डर, गलत बोल देने का डर या यह चिंता कि लोग हमारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे इन सबसे आत्मविश्वासी लोग कोसों दूर रहते हैं। आप भी याद रखें डर को समझना और इसे स्वीकार करना ही सुधार का पहला कदम होता है। 

असफलताओं से सीखते रहना

क्या आप जानते हैं! कॉन्फिडेंस लोग असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानते हैं। क्योंकि वह अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए अपने काम को फोकस के साथ करते हैं। अपने डर को कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर मानें। 

दूसरों को ध्यान से सुनना 

चाहे आपका इंटरव्यू हो, कॉलेज प्रेजेंटेशन, ऑफिस मीटिंग या किसी सामाजिक कार्यक्रम में बात रखना जब आपके पास सही माइंडसेट और अभ्यास होता है, तब आप न सिर्फ आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं बल्कि सुनने वालों पर एक गहरी छाप भी छोड़ते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंट लोग सबसे ज्यादा शांत और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने के लिए जाने जाते हैं। 

असुविधा के साथ रहना

कॉन्फिडेंट लोग चुनौतियों से भागना नहीं जानते बल्कि उसका सामना डटकर करते हैं। कोई भी कठिन बातचीत हो, कुछ नया करने की कोशिश हो, असफलता का सामना करना हो, आत्मविश्वासी लोग इसे सफलता का रास्ता मानते हैं। जीवन में आने वाले कठिन समय से आप चुनौतियों से लड़ना सीख जाते हैं। 

खुद की तुलना दूसरों से ना करना

कॉन्फिडेंट लोग अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते, जिससे उनमें ईर्ष्या की भावना नहीं होती। वे अपने गुणों की सराहना करना जानते हैं। वे लगातार तुलना से बचकर, खुद को उस निगेटिव एनर्जी से दूर रखते हैं जिससे वे अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना पाते हैं। 

इस लेख का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि कॉन्फिडेंट कोई जन्मजात कला नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है। बस जरूरी है धैर्य, निरंतर अभ्यास और खुद पर भरोसा रखने की। अगर आप धीरे-धीरे इन तकनीकों को अपनाते हैं, तो जल्द ही आप भी बेझिझक, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। 

Also read:

SP VS DSP: जानें एसपी और डीएसपी की फुल फोर्म, पावर, रैंक और सैलरी


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News