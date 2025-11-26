REPCO Bank Clerk Result 2025: जारी हुआ रिजल्ट, repcobank.com मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

REPCO Bank Clerk Result 2025: रेपको बैंक ने 25 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, repcobank.com पर रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 जारी कर दिया है। योग्य Candidates की भर्ती के लिए रेपको बैंक क्लर्क परीक्षा 2025, 8 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई थी।

जिन Candidates ने रेपको बैंक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है, वे अब अपने Registration नंबर और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपना Result देख सकते हैं। सफल Candidates परीक्षा प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 जारी

रेपको बैंक क्लर्क Result, repcobank.com पर जारी हो गया है। Result स्कोरकार्ड के रूप में जारी किया गया है और इसमें Candidate का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक और क्वालिफिकेशन स्टेटस शामिल है। Candidates नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।