REPCO Bank Clerk Result 2025: जारी हुआ रिजल्ट, repcobank.com मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

REPCO Bank Clerk Result 2025: रेपको बैंक ने 25 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, repcobank.com पर रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 जारी कर दिया है। योग्य Candidates की भर्ती के लिए रेपको बैंक क्लर्क परीक्षा 2025, 8 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई थी।
जिन Candidates ने रेपको बैंक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है, वे अब अपने Registration नंबर और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपना Result देख सकते हैं। सफल Candidates परीक्षा प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 जारी
रेपको बैंक क्लर्क Result, repcobank.com पर जारी हो गया है। Result स्कोरकार्ड के रूप में जारी किया गया है और इसमें Candidate का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक और क्वालिफिकेशन स्टेटस शामिल है। Candidates नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
|
REPCO बैंक क्लर्क परिणाम 2025
REPCO Bank Clerk Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
रेपको बैंक ने 25 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, repcobank.com पर रेपको बैंक क्लर्क Result और रेपको बैंक क्लर्क स्कोर कार्ड 2025 की जांच के लिए लिंक सक्रिय कर दिया है। रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
रेप्को बैंक
|
पोस्ट नाम
|
क्लर्क / ग्राहक सेवा सहयोगी
|
कुल रिक्तियां
|
30
|
परीक्षा तिथि
|
8 नवंबर 2025
|
परिणाम तिथि
|
25 नवंबर 2025
|
परिणाम प्रारूप
|
मेरिट सूची पीडीएफ और स्कोरकार्ड
|
आवश्यक क्रेडेंशियल
|
रोल नंबर और जन्म तिथि
रेपको बैंक क्लर्क Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?
Candidates ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके Result डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट repcobank.com पर जाएं।
होमपेज पर 'Careers/Recruitment' बटन पर क्लिक करें।
अब 'रेपको बैंक क्लर्क Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें और अपना क्वालिफाइंग स्टेटस जांचें।
स्कोरकार्ड को भविष्य के लिए सेव और प्रिंट कर लें।
