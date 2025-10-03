NDA 2 Cut Off 2025: चेक करें पिछले 5 वर्षों के यूपीएससी एनडीए 2 कट ऑफ मार्क्स

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 14 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती के लिए एनडीए और एनए (II) परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस परीक्षा को आमतौर पर एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी - सुबह और दोपहर। आधिकारिक कट ऑफ अंक अंतिम Result घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अनुमानित कट ऑफ अंक देख सकते हैं, जिन्हें कई बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कट ऑफ अंक एसएसबी इंटरव्यू जैसे अगले चरणों के लिए पास होने के लिए न्यूनतम सीमा का काम करते हैं। कट ऑफ अंक कई चीजों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आवेदकों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर और खाली पदों की संख्या।
एनडीए 2 कट ऑफ 2025
एनडीए 2 कट ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं, जो Candidates को अगले चरण, यानी एसएसबी इंटरव्यू, के लिए योग्य होने के लिए हासिल करने जरूरी हैं। Candidates को हर विषय में पास होने के लिए कम से कम 25% अंक लाने होते हैं।
एनडीए 2 कट ऑफ 2025 (अनुमानित)
आधिकारिक एनडीए 2 कट ऑफ अभी तक जारी नहीं हुआ है। तब तक, Candidates यहां दिए गए अनुमानित कट ऑफ अंक देख सकते हैं। इसे पिछले साल के ट्रेंड, परीक्षा के स्तर और अन्य कारकों का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया है। आधिकारिक कट ऑफ एनडीए 2 के अंतिम Result के साथ जारी किया जाएगा।
परीक्षा का चरण
एनडीए 2 के लिए अनुमानित कट ऑफ
लिखित परीक्षा (900 में से)
360 - 375 अंक
एनडीए 2 कट ऑफ 2025: पिछले 5 सालों का ट्रेंड
यह समझने के लिए कि हाल के समय में एनडीए 2 परीक्षा कितनी प्रतिस्पर्धी रही है, Candidates को पिछले सालों के एनडीए 2 कट ऑफ अंक देखने चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा के स्तर का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।
लिखित परीक्षा कट ऑफ (900 में से)
साल
एनडीए 2 लिखित कट ऑफ
2024
305
2023
292
2022
316
2021
355
2020
355
अंतिम कट ऑफ (1800 में से)
साल
एनडीए 2 अंतिम कट ऑफ
2024
673
2023
656
2022
678
2021
726
2020
719
एनडीए 2 कट ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक
ऐसे कई कारक हैं जो एनडीए 2 कट ऑफ अंक तय करते हैं। ये कट ऑफ अंक परीक्षा के कठिनाई स्तर, परीक्षा में शामिल हुए Candidates की संख्या, आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या, खाली पदों की संख्या, पिछले साल के ट्रेंड आदि पर निर्भर करते हैं।
परीक्षा का कठिनाई स्तर: अगर गणित और जीएटी (जनरल एबिलिटी टेस्ट) का पेपर आसान होता है, तो कट ऑफ अंक बढ़ जाते हैं, और अगर पेपर कठिन होता है, तो कट ऑफ कम हो जाते हैं।
Candidates की संख्या: अगर Candidates ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी संख्या ज्यादा है, तो कट ऑफ भी ज्यादा होगा ताकि सबसे योग्य Candidates को चुना जा सके।
खाली पदों की संख्या: अगर परीक्षा देने वाले Candidates की तुलना में खाली पद ज्यादा हैं, तो कट ऑफ कम रहेगा, और अगर पद कम हैं, तो कट ऑफ ज्यादा होगा।
पिछले साल के ट्रेंड: कट ऑफ अंक पिछले साल के कट ऑफ अंकों के आधार पर भी तय किए जाते हैं।
एनडीए 2 कट ऑफ 2025 कैसे देखें?
जब UPSC आधिकारिक तौर पर एनडीए 2 फाइनल Result 2025 जारी करेगा, तो उसके साथ आधिकारिक कट ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। Candidates आधिकारिक कट ऑफ अंक UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। एनडीए 2 कट ऑफ 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. “Examinations / Results / Cut Off” सेक्शन पर जाएं।
3. परीक्षाओं की सूची में “NDA & NA (II)- 2025” खोजें।
4. कट ऑफ अंकों वाली पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
5. आखिरी में चुने गए उम्मीदवार के कट ऑफ अंक देखें। इससे भविष्य की तैयारी के लिए एक अंदाजा मिलेगा।
