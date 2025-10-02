Bihar SSC Inter Level Syllabus 2025: विषय के अनुसार टॉपिक और परीक्षा पैटर्न, PDF डाउनलोड करें

Bihar ssc inter level syllabus 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने LDC, क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, बेंच क्लर्क जैसे इंटर-लेवल के कई पदों के लिए 23175 भर्तियों की घोषणा की है। यह उन 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा मौका है, जो एक स्थिर और सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। इससे वे समय पर सिलेबस पूरा कर पाएंगे और उन्हें प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए भी पूरा समय मिलेगा। BSSC इंटर लेवल सिलेबस को दो चरणों में बांटा गया है, प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा। प्रीलिम्स परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और मानसिक क्षमता जांच जैसे विषय शामिल हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में उम्मीदवारों को 150 प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। इसलिए, BSSC इंटर लेवल परीक्षा के सिलेबस को अच्छी तरह से समझना और परीक्षा से जुड़े सभी जरूरी टॉपिक्स की पहचान करना बहुत जरूरी है।

BSSC इंटर लेवल सिलेबस 2025 बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में इंटर लेवल की भर्तियों के लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी किया है। उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़े टॉपिक्स और जरूरतों को समझने के लिए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा के लिए सही रणनीति बनाने में मदद मिलती है। साथ ही, परीक्षा में अच्छे अंक लाने की उनकी संभावना भी बढ़ जाती है। BSSC इंटर लेवल सिलेबस की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं: परीक्षा संचालन निकाय बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) परीक्षा का नाम बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा रिक्ति 23175 पोस्ट नाम एलडीसी, क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, बेंच क्लर्क, आदि चयन प्रक्रिया प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रश्न प्रकार बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 150 नकारात्मक अंकन हाँ BSSC इंटर लेवल परीक्षा पैटर्न 2025 क्या है?

उम्मीदवारों को BSSC इंटर लेवल परीक्षा पैटर्न की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उन्हें पेपर के फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, प्रश्नों की संख्या और परीक्षा की अन्य जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी। इस पद के लिए परीक्षा पैटर्न को दो चरणों में बांटा गया है, प्रीलिम्स और मेन्स। BSSC इंटर लेवल प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा का पैटर्न नीचे दिया गया है। BSSC इंटर लेवल प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न क्या है? BSSC इंटर लेवल प्रीलिम्स परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी होगा। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे और 15 मिनट होगी। आधिकारिक मार्किंग स्कीम के अनुसार, हर सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और हर गलत जवाब के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रीलिम्स के लिए BSSC इंटर लेवल परीक्षा पैटर्न नीचे देखें: विषय प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक परीक्षा अवधि सामान्य अध्ययन 150 600 2 घंटे और 15 मिनट सामान्य विज्ञान और गणित मानसिक क्षमता परीक्षण (समझ/तर्क/तर्क/मानसिक क्षमता)

BSSC इंटर लेवल मेन्स परीक्षा पैटर्न BSSC इंटर लेवल मेन्स परीक्षा के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन आने वाले महीनों में जारी किया जाएगा। हमने पिछले साल के डेटा के आधार पर BSSC इंटर लेवल मेन्स परीक्षा का संभावित पैटर्न नीचे दिया है: BSSC इंटर लेवल मेन्स परीक्षा में दो पेपर होते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। हर पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे और 15 मिनट है। विषय प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक परीक्षा अवधि पेपर 1: सामान्य जागरूकता/हिंदी भाषा 100 400 2 घंटे और 15 मिनट पेपर 2: मानसिक क्षमता/तार्किक तर्क, सामान्य गणित/विज्ञान 150 600 2 घंटे और 15 मिनट बीएसएससी इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम 2025 पीडीएफ उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी से पहले बीएसएससी इंटर लेवल पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लेना चाहिए। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी विषयों से उनकी अच्छी तरह से परिचितता बढ़ेगी। साथ ही, वे सभी अनावश्यक अध्यायों से बचकर समय की बर्बादी से बच सकेंगे। इससे उनकी परीक्षा की तैयारी अधिक उत्पादक और कुशल बनेगी।

बीएसएससी इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम विषयवार प्रारंभिक परीक्षा के लिए बीएसएससी इंटर लेवल पाठ्यक्रम तीन विषयों में विभाजित है, जैसे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक योग्यता परीक्षा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए आपको प्रत्येक विषय और विषय की अवधारणाओं पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। केवल प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। इसलिए, आपको केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम को अपनी तैयारी में शामिल करना चाहिए। आपकी सहायता के लिए, हमने आपके संदर्भ के लिए विषयवार बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा पाठ्यक्रम नीचे साझा किया है। सामान्य अध्ययन के लिए बीएसएससी इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम इस खंड का उद्देश्य अभ्यर्थी के अपने आस-पास के वातावरण के सामान्य ज्ञान और उसे समाज में कैसे लागू किया जाए, यह समझने की उसकी क्षमता का आकलन करना है। प्रश्न बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित होंगे। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: