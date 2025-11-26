Bihar DELEd Result 2025 OUT
UP Scholarship: यूपी छात्रवृत्ति योजना का नया शेड्यूल जारी, 9-12 कक्षा के छात्र तुरंत देखें नई डेट्स

Nov 26, 2025, 14:36 IST

उत्तर प्रदेश की सरकार लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। योगी सरकार द्वारा चलाया गई यूपी स्कॉलरशिप योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाकर 6 दिसंबर तक कर दी गई है। यह निर्णय उन सभी छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश अब तक रजिस्टर नहीं कर पाए थे।

समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं (Scholarship and Fee Reimbursement Schemes) का रिवाइज्ड टाइम टेबल https://scholarship.up.gov.in/ पर जारी किया है।

रजिस्ट्रेशन की डेट्स में बदलाव 

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना 2025-26 आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों (SC, ST, OBC, सामान्य, अल्पसंख्यक) को शिक्षा सहायता प्रदान करती है। यह प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10) और पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11-12, स्नातक, डिप्लोमा) छात्रों के लिए है। अब इन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए एक और सुनहरा अवसर मिला है।

  • पुरानी लास्ट डेट : 30 अक्टूबर 2025
  • रिवाइज्ड लास्ट डेट : 6 दिसंबर 2025

UP Scholarship Revised Time table: रजिस्ट्रेशन की नई डेट्स 

छात्र रजिस्ट्रेशन का रिवाइज्ड प्रोसेस जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

प्रक्रिया 

रिवाइज्ड डेट्स 

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 

6 दिसंबर 2025

फाइनल प्रिंट निकालने की लास्ट डेट

7 दिसंबर 2025

हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करने की लास्ट डेट

9 दिसंबर 2025

स्कूल द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की लास्ट डेट

13 दिसंबर 2025

जिला स्तरीय समिति द्वारा डाटा लाकिंग की लास्ट डेट

31 जनवरी 2026

छात्रों के खाते में धनराशि आने की संभावित डेट

9 फरवरी 2026

स्कॉलरशिप से जुड़ी इंपोर्टेंट जानकारी

  1. छात्र जल्द से जल्द ऑफिशियल पोर्टल scholarship.up.gov.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। 
  2. रजिस्टर के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पिछली कक्षा की मार्कशीट और आधार कार्ड जैसे सभी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें।
  3. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, उसका फाइनल प्रिंट लेकर सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।
