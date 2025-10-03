BSPHCL Junior Accounts Clerk Final Result 2025 OUT: डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF और DV शेड्यूल

BSPHCL Junior Accounts Clerk Final Result 2025 OUT: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने जूनियर अकाउंट्स क्लर्क (JAC) पदों के लिए फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। यह परिणाम 1 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जारी किया गया है। लिखित परीक्षा जो 1 से 3 जुलाई 2025 तक आयोजित हुई थी, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब अफना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
इस रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों की सूची PDF में उपलब्ध है। कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं, जो विभाग द्वारा तय न्यूनतम अंक हैं। जो उम्मीदवार इन कट ऑफ को पार कर चुके हैं, उन्हें डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। BSPHCL ने DV शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। चयनित उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज़ लेकर वेरिफिकेशन में उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए आधिकारिक नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं।
BSPHCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क फाइनल रिजल्ट 2025 हाइलाइट्स
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 1 से 3 जुलाई 2025 को 740 जूनियर अकाउंट्स क्लर्क पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। अब इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण, यानी दस्तावेज़ सत्यापन (DV), में शामिल होंगे। अन्य जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
सूचना
|
विवरण
|
संगठन का नाम
|
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL)
|
पद का नाम
|
जूनियर अकाउंट्स क्लर्क
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
740
|
रिजल्ट तिथि
|
1 अक्टूबर 2025
|
परीक्षा की तारीख
|
1, 2 और 3 जुलाई 2025
|
नौकरी का स्थान
|
बिहार
|
चयन प्रक्रिया
|
CBT टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bsphcl.co.in
BSPHCL Junior Accounts Clerk Final Result 2025 मेरिट लिस्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
BSPHCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क फाइनल रिजल्ट 2025 की मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
-
BSPHCL ऑफिशियल साइट पर जाएं।
-
होमपेज पर “Recruitment” या “Career” लिंक पर क्लिक करें।
-
यहाँ “Junior Accounts Clerk Final Result 2025” या “Merit List PDF” का लिंक होगा।
-
लिंक पर क्लिक करने के बाद PDF फाइल खुलेगी। डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र में डाउनलोड बटन पर क्लिक करें या फाइल को सेव करें।
-
PDF में चयनित उम्मीदवारों की सूची और कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
BSPHCL JAC Final Result 2025 Download Link
बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट्स क्लर्क फाइनल रिजल्ट 2025, स्कोरकार्ड के साथ 01 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया है। आधिकारिक लिंक bsphcl.co.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इस लिंक से लॉग इन कर मेरिट लिस्ट PDF देख सकते हैं। इस सूची में 04 अक्टूबर से शुरू होने वाले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की जानकारी शामिल है।
|
BSPHCL Junior Accounts Clerk Result PDF
|
BSPHCL Junior Accounts Clerk Score Card 2025 Link
जूनियर अकाउंट्स क्लर्क (Employment Notice No.-04/2024) के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का दस्तावेज़ सत्यापन जो पहले 04.10.2025 को होना था, अब 03.10.2025 को होगा। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे 03.10.2025 सुबह 8:00 बजे विद्युत भवन-III, 5वीं मंजिल, मल्टीपर्पज हॉल, BSPHCL, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 पर उपस्थित हों। सत्यापन के बाद योग्य उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अन्य सभी शर्तें वैसे ही रहेंगी।
|
BSPHCL DV Notice PDF
|
अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें
