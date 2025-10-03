BSPHCL Junior Accounts Clerk Final Result 2025 OUT: डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF और DV शेड्यूल

BSPHCL Junior Accounts Clerk Final Result 2025 OUT: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने जूनियर अकाउंट्स क्लर्क (JAC) पदों के लिए फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। यह परिणाम 1 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जारी किया गया है। लिखित परीक्षा जो 1 से 3 जुलाई 2025 तक आयोजित हुई थी, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब अफना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों की सूची PDF में उपलब्ध है। कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं, जो विभाग द्वारा तय न्यूनतम अंक हैं। जो उम्मीदवार इन कट ऑफ को पार कर चुके हैं, उन्हें डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। BSPHCL ने DV शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। चयनित उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज़ लेकर वेरिफिकेशन में उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए आधिकारिक नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं।

BSPHCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क फाइनल रिजल्ट 2025 हाइलाइट्स बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 1 से 3 जुलाई 2025 को 740 जूनियर अकाउंट्स क्लर्क पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। अब इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण, यानी दस्तावेज़ सत्यापन (DV), में शामिल होंगे। अन्य जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। सूचना विवरण संगठन का नाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) पद का नाम जूनियर अकाउंट्स क्लर्क कुल रिक्तियों की संख्या 740 रिजल्ट तिथि 1 अक्टूबर 2025 परीक्षा की तारीख 1, 2 और 3 जुलाई 2025 नौकरी का स्थान बिहार चयन प्रक्रिया CBT टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in BSPHCL Junior Accounts Clerk Final Result 2025 मेरिट लिस्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?