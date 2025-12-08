बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 Link: अभी brlps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Bihar Jeevika Admit Card 2025 OUT: बिहार जीविका कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम और विभिन्न पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट शुरू हो चुके हैं, और ये परीक्षाएँ 15 दिसंबर 2025 तक चलेंगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in से अपना बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स (आवेदन संख्या/लॉगिन ID, जन्मतिथि और पासवर्ड) दर्ज करनी होंगी।

बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स

2747 वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपना बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर जा सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एडमिट कार्ड में एग्जाम की तारीख, टाइमिंग, सेंटर, रोल नंबर और परीक्षा से जुड़े जरूरी इंस्ट्रक्शन्स दिए होते हैं। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बिहार जीविका परीक्षा 2025 से जुड़ी बाकी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।