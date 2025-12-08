बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 Link: अभी brlps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Bihar Jeevika Admit Card 2025 OUT: बिहार जीविका कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम और विभिन्न पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट शुरू हो चुके हैं, और ये परीक्षाएँ 15 दिसंबर 2025 तक चलेंगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in से अपना बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स (आवेदन संख्या/लॉगिन ID, जन्मतिथि और पासवर्ड) दर्ज करनी होंगी।
बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स
2747 वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपना बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर जा सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एडमिट कार्ड में एग्जाम की तारीख, टाइमिंग, सेंटर, रोल नंबर और परीक्षा से जुड़े जरूरी इंस्ट्रक्शन्स दिए होते हैं। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बिहार जीविका परीक्षा 2025 से जुड़ी बाकी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
समिति का नाम
|
बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (BRLPS)
|
पदों के नाम
|
ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव
|
कुल रिक्त पद
|
2747
|
बिहार जीविका परीक्षा तिथि 2025
|
19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025
|
ऑफिशियल पोर्टल
|
www.brlps.in
Bihar Jeevika Admit Card 2025 Download Link
बिहार जीविका भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक brlps.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड जल्द से जल्द डाउनलोड करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन विवरण डालना होगा। नीचे डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है ताकि आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सके।
Bihar Jeevika Admit Card 2025 [Link Active]-यहां क्लिक करें
बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को देखकर अपना बिहार जीविका एग्जाम 2025हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.brlps.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Recruitment” या “Admit Card” सेक्शन खोलें।
-
बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें।
-
फिर अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड भरें।
-
सभी डिटेल्स सबमिट करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
-
अंत में एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकाल लें।
नोट: अगर बिहार जीविका एडमिट कार्ड में कोई गलती हो, तो आप नीचे दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
-
BRLPS हेल्प डेस्क नंबर: 022-61087524
-
ईमेल: recruitment@brlps.in
- आधिकारिक पता: विद्युत भवन, एनेक्सी-II, बेली रोड, पटना, बिहार
Comments
All Comments (0)
Join the conversation